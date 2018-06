Pierce Brosnan Anggap Tom Hardy Layak Perankan James Bond

Jakarta: Tom Hardy tampaknya mencuri perhatian aktor senior Pierce Brosnan. Dia menyebut Tom layak memerankan James Bond, karakter ikonis yang dulu dia perankan.



Pemeran James Bond saat ini masih dipegang Daniel Craig. Nama Tom Hardy disebut Pierce sangat cocok menggantikan Daniel Craig.

"Daniel Craig memerankan sosok Bond yang luar biasa. Dia sangat cocok, tampak sangat mematikan. Anda pasti percaya dia adalah sosok yang dapat membunuh seorang pria," ungkap Pierce kepada Sunday's Event Magazine."Aku pikir Tom Hardy juga bisa memerankan Bond. Aku akan senang melihat dia melakukannya. Anda memerlukan aktor yang sedikit berbeda, itulah yang membentuk aktor Bond," kata Pierce.Pierce memerankan Bond dalam beberapa judul yaitu Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough dan Die Another Day. Termasuk film sempalan Bond berjudul Everything or Nothing.Ia memutuskan untuk rehat saat berusia 50 tahun. Craig kini juga berusia 50 tahun.Tom Hardy baru saja terlibat dalam proyek sempalan Spider-Man, film Venom dan mengambil peran Al Capone dalam film Fonzo.Daniel Craig sebelumnya sempat mengisyaratkan pensiun memerankan agen mata-mata itu. Beberapa nama lain kemudian muncul sebagai kandidat untuk peran James Bond di antaranya, Idris Elba, Aidan Turner, Damien Lewis dan Tom Hiddleston. Namun, nyatanya Daniel Craig kembali melanjutkan perannya sebagai di film terbaru yang berjudul Bond 25.Bond 25 dijadwalkan tayang di bioskop Amerika pada 8 November 2019. Film yang diproduksi Universal ini mulai melakukan proses produksi pada 3 Desember 2018.(ELG)