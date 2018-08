Jelang Tayang, Film Udah Putusin Aja Merilis Trailer

Film Film Biopik Taufiq Kiemas Gelar Audisi Mencari Pemeran Kamis, 09 Aug 2018 15:00 Max Pictures menggelar audisi untuk mencari pemeran film Abang. Film Abang merupakan film biografi Taufiq Kiemas yang dikenal seba…

Film Pemain Film AIB Kampanye Bahaya Perundungan ke Sekolah-Sekolah Kamis, 02 Aug 2018 22:28 Pemain film AIB #CyberBully Harris Illano dan Michael Lie berkunjung ke SMKN 2 Buduran Sidoarjo. Mereka mengkampanyekan film perda…

Film Film Preman Pensiun Tayang di Bioskop September 2018 Rabu, 01 Aug 2018 21:05 Film Preman Pensiun versi layar lebar dari MNC Pictures hampir menyelesaikan tahap pasca-produksi. Film lanjutan sinetron tiga mus…

Film Suara Merdu Yura Yunita Iringi Trailer Film Aruna dan Lidahnya Sabtu, 21 Jul 2018 11:18 Palari Films merilis trailer terbaru Aruna dan Lidahnya. Dalam video berdurasi satu menit diiringi suara merdu Yura Yunita membawa…

Film Netflix Hapus Fitur Ulasan Film Kiriman Pengguna netflix Minggu, 19 Aug 2018 17:00 Minggu, 19 Aug 2018 17:00 PIhak Netflix telah menghapus fitur ulasan film atau serial dari para pengguna untuk situs web streaming Netflix.com.

Film Pengabdi Setan Menang di Popcorn Frights Film Festival Florida 2018 film pengabdi setan Minggu, 19 Aug 2018 13:37 Minggu, 19 Aug 2018 13:37 Film Pengabdi Setan garapan sutradara dan penulis Joko Anwar meraih penghargaan sebagai film horor paling seram dalam Popcorn Frig…

Film Sutradara Something in Between Janjikan Film Romansa yang Berbeda film indonesia Minggu, 19 Aug 2018 12:31 Minggu, 19 Aug 2018 12:31 Screenplay Productions bekerjasama dengan Legacy Pictures merilis film romansa remaja bertajuk Something in Between.