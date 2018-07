Luke Evans Terlibat Proyek Film Perang Midway

Los Angeles: Aktor Luke Evans akan kembali disibukkan dengan proyek film terbaru. Bintang film Fast and Furious itu turut mengambil peran dalam film Midway. Dia akan beradu peran dengan Mandy Moore dan Woody Harrelson.



Midway merupakan film berkisah tentang bagian dari perang dunia kedua, produksi dengan sokongan bujet besar. Kisahnya mengangkat cerita populer Battle of Midway yang dianggap sebagai titik balik pertempuran Amerika melawan Jepang.

Evans mengambil peran sebagai Wade McClusky berpangkat komandan. Harrelson berperan sebagai Chester Nimitz berpangkat Laksamana.Proyek film Midway dipimpin sutradara Roland Emmerich, sutradara di balik film Independence Day serta The Day After Tomorrow. Emmerich ikut berkontribusi dalam penggarapan film perang Saving Private Ryan.Syuting pengambilan gambar berlokasi di Montreal.Produksi film mendapat sokongan dana dari Starlight Entertainment Group dan Providence Entertainment Limited. Soal distribusi domestik ditangani Lionsgate di bawah bendera Summit Entertainment. Sementara pendistribusian di Tiongkok melalui Bona Film Group.Evans sebelumnya bermain dalam Murder Mystery untuk Netflix bersama Adam Sandler. Selain dikenal perannya dalam Fast and Furious, Evans mengambil peran sebagai Gaston dalam film box office besutan Disney, Beauty and the Beast.(ASA)