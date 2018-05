Reza Rahadian Tak Bosan Bermain di Film Arahan Hanung Bramantyo

Tidak bisa ditampik film Dilan 1990 adaptasi novel karya Pidi Baiq kini tengah menjadi sorotan dan menciptakan fenomena baru di In…

Minggu, 20 May 2018 19:26

Minggu, 20 May 2018 19:14

Minggu, 20 May 2018 15:13

Minggu, 20 May 2018 13:53

Film superhero dewasa Deadpool 2 telah diputar di bioskop AS dan Kanada sejak Jumat, 18 Mei 2018.

Minggu, 20 May 2018 10:37

Aktor Dion Wiyoko ikut mengambil peran dalam film The Gift, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Dalam film ini, Dion berkesempatan …

Sabtu, 19 May 2018 22:41

Bekerjasama dengan Seven Sunday Films, Hanung Bramantyo menantang diri membuat film dari karya orisinil, tanpa berpangku pada nask…

Sabtu, 19 May 2018 22:24

film hollywood Jumat, 18 May 2018 16:44 Jumat, 18 May 2018 16:44

Keduanya terakhir kali tergabung dalam proyek film Catch Me If You CanĀ (2002).