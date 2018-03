Film Si Doel Gunakan Properti yang Sama dengan Versi Sinetron

Jakarta: Serial televisi favorit generasi 90an Si Doel Anak Sekolahan diangkat ke layar lebar. Dalam konferensi pers yang diadakan di Galeri Semesta, Rano Karno selaku sutradara mengatakan properti yang digunakan masih sama dengan properti lama ketika syuting sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang dirilis tahun 1994.



"Semua asli, yang baru cuma rumah. Semua ini besi, bukan kayu. Dibuat dengan biaya cukup besar. Kalau TV ada lah baru. Oplet juga dirubah," kata Rano dalam jumoa media di Galeri Semesta, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Maret 2018.

(Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Lewat pantauan Medcom.id, rumah Si Doel memang masih menggunakan model rumah bergaya arsitektur Betawi model Bapang dengan teras di depan rumah.Tak jauh berbeda dengan kondisi rumah terdahulu, rumah ini masih menggunakan perabotan lama. Hanya TV yang tampak baru.Rumah ini berisikan empat kamar, ruang tengah, serta dapur. Sumur dan kamar mandi diletakkan terpisah di belakang rumah. Seperti versi sinetron, warung Mak Nyah dibuat di halaman rumah.(Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Syuting perdana Si Doel The Movie akan dimulai pada 12 Maret 2018. Lokasi syuting akan mengambil empat hari di Indonesia, sementara sisanya, dengan estimasi 70 persen akan melakukan syuting di Belanda. Rencananya, jika memungkinkan film siap ditayangkan tahun ini. Aktor yang berperan dalam film ini masih mendapuk pemeran lain, seperti Rano Karno (Doel), Maudy Koesnaedy (Zaenab), Cornelia Agatha (Sarah), Suti Karno (Mpok Atun), Mandra (Mandra), Mak Nyah dan Ko Ahong. Dua pemain tambahan yakni Ahmad Zulchoir sebagai anak Mpok Atun dan Fahreza sebagai Dul, anak Si Doel. Film Si Doel The Movie merupakan produksi dari Karnos Film bekerjasama dengan Falcon Pictures. Film Si Doel The Movie masih akan disutradarai oleh Rano Karno yang juga berperan sebagai aktor utama.(Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)(ASA)