Suara Optimus Prime Akan Muncul di Film Sempalan Bumblebee

Metrotvnews.com, Jakarta: Optimus Prime rupanya akan kembali muncul di film sempalan tentang Bumblebee, setidaknya lewat suara. Peter Cullen, pengisi suara Optimus Prime di film dan serial televisi, mengonfirmasi hal tersebut dalam wawancara dengan CineMovie baru-baru ini.



"Yep," jawab Peter singkat saat ditanya apa akan ada suara Optimus Prime di film Bumblebee.

Besar kemungkinan tokoh Optimus hanya muncul sebagai cameo, atau suara saja tanpa terlihat secara fisik. Seperti sebelumnya diberitakan, produser Lorenzo di Bonaventura bercerita bahwa film Bumblebee akan memiliki pola cerita yang berbeda dan tidak melibatkan Optimus. Tokoh Optimus terakhir kali terlibat di film Transformers: The Last Knight (2017) garapan sutradara Michael Bay.Kisahnya berlatar California era 1980-an. Film mengikuti interaksi tokoh Bumblebee dan seorang remaja perempuan yang diperankan oleh Hailee Steinfeld."Bumblebee adalah karakter penuh rasa sayang. Dia sangat baik hati, dan hubungan mereka terganggu oleh kedatangan para Decepticon jahat. Bagaimana mereka akan menghadapi masalah tanpa Optimus dan yang lain?" ujar Lorenzo akhir Juni lalu.Proses produksi film ini telah berjalan sejak akhir Juli 2017. Produksi dilakukan di bawah atap Hasbro, di Bonaventura, dan Paramount Pictures. Michael Bay bertindak sebagai salah satu produser. Naskah dikerjakan oleh Christina Hudson bersama trio Matt Holloway, Art Marcum, dan Ken Nolan. Penyutradaraan ditangani oleh Travis Knight, yang sebelumnya mengerjakan film Kubo and the Two Strings (2016).Film Bumblebee dijadwalkan rilis pada Juni 2018.(ELG)