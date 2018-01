Film Solo A Star Wars Story Dapat Judul Baru di Tiongkok

Jakarta: Film antologi Solo: A Star Wars Story mendapat judul baru untuk rilis bioskop Tiongkok. Judul baru ini tidak lagi menggunakan embel-embel merek Star Wars.



Menurut laporan media lokal, dilansir dari ScreenRant, film besutan sutradara Ron Howard ini akan dirilis dalam judul Ranger Solo. Perubahan ini diduga terkait capaian komersial Star Wars: The Last Jedi yang menurun jauh ketimbang episode Star Wars sebelumnya.

The Force Awakens mendapat pemasukan USD124 juta atau Rp1,64 triliun dari pasar bioskop Tiongkok saat dirilis pada akhir 2015. Sementara The Last Jedi hanya mampu mencapai USD41 juta saat rilis akhir 2017 lalu.Film antologi Star Wars sebelumnya, Rogue One: A Star Wars Story, juga mengalami penurunan pemasukan karena hanya meraup USD69 juta. Penyingkiran embel-embel Star Wars ini diduga kuat demi memperbaiki capaian komersial ini.Solo merupakan film antologi Star Wars kedua. Kisahnya mengikuti petualangan Han Solo muda, bandit galaksi dan pemilik pesawat Millenium Falcon, sebelum dia bertemu pilot masa depannya Chewbacca dan penjudi jahat ternama Lando Calrissian.Alden Ehrenreich menjadi pemeran Han Solo. Joonas Suotamo kembali menjadi aktor pemeran Chewbacca dalam kostum. Donald Glover menjadi pemeran Lando. Selain itu, ada Emilia Clarke, Thandie Newton, Paul Bettany, Warwick Davis, Phoebe Waller-Bridge, dan Ian Kenny.Film Han Solo dijadwalkan tayang di bioskop mulai Mei 2018.(ELG)