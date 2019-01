Aquaman Patahkan Rekor Film Impor di Indonesia dalam Dua Dekade Terakhir

Jakarta: Setelah dirilis perdana di Tiongkok akhir pekan lalu, film superhero Aquaman mulai tayang di beberapa negara secara bertahap sejak Rabu kemarin, 12 Desember 2018. Termasuk di Indonesia yang sudah tayang dalam tiga hari ke belakang.



Secara global memasuki pekan kedua, pendapatan kotor film Aquaman ini dari penjualan tiket bioskop dunia telah mencapai USD179,1 juta atau sekitar Rp2,61 triliun.

Selama tiga hari pertama (7-9 Desember) di Tiongkok akhr pekan lalu, film rilisan Warner Bros ini meraup USD94,7 juta atau Rp1,38 triliun. Satu pekan berikutnya hingga Jumat (14 Desember), capaian komersialnya bertambah 60% menjadi USD147,4 juta atau Rp2,14 triliun.Setelah Tiongkok, perilisan film di 42 teritori lain menyusul sejak beberapa hari terakhir, termasuk Indonesia. Menurut laporan Deadline, hingga Jumat (14 Desember), tambahan pendapatan dari teritori selama satu hingga tiga hari tayang adalah USD31,7 juta atau sekitar Rp462,34 miliar.Dari Indonesia, pendapatan selama tiga hari hingga Jumat telah mencapai USD3,1 juta atau sekitar Rp43,7 miliar. Lewat capaian komersial harian, film ini telah memecahkan rekor box office film impor setidaknya selama dua dekade terakhir. Aquaman menjadi film DC terlaris dan film Warner Bros kedua terlaris di Indonesia selama hari pertama saat dirlis pada Rabu.Aquaman adalah film adaptasi keenam dalam semesta kisah DC sejak Man of Steel (2013). Kisahnya berpusat pada Arthur Curry alias Aquaman, tokoh setengah manusia dan setengah makhluk Atlantis dengan kekuatan super seperti mengontrol gelombang laut, berkomunikasi dengan makhluk laut, dan berenang super cepat.Sosok Arthur Curry muncul pertama kali dalam film Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), ketika Wonder Woman melihat video penampakan beberapa manusia super. Arthur muncul sebagai pendukung dalam Justice League (2017).(FIR)