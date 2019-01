Film Calon Bini Pastikan Jadwal Tayang Bioskop

Jakarta: Screenplay Films telah memastikan jadwal tayang untuk film Calon Bini. Ini adalah film drama komedi percintaan yang dibintangi Michelle Ziudith dan Rizky Nazar.



Calon Bini dijadwalkan dirilis di bioskop pada Kamis, 14 Februari 2019, bertepatan dengan momen perayaan valentine.

Film ini, yang naskahnya digarap Titien Wattimena dan Novia Faizal berdasarkan ide cerita produser Sukhdev Singh, berkisah tentang Ningsih (Michelle), gadis dari sebuah desa di Yogyakarta yang kabur ke Jakarta karena enggan dijodohkan oleh ayahnya yang kepala desa.Di Jakarta, Ningsih bekerja untuk pasangan Prawira (Slamet Rahardjo) dan Andini (Minati Atmanegara). Keluarga ini punya masalah soal relasi dengan menantu, tetapi kehadiran Ningsih mengubah berbagai hal. Sementara itu, keluarga dari desa menyusul Ningsih ke Jakarta dan membawa "kekacauan" baru.Film ini disutradara Asep Kusdinar, yang sebelumnya mengerjakan trilogi London Love Story, One Fine Day, Promise, dan Something in Between.Bagi Michelle, yang bulan ini akan genap berusia 24 tahun, Calon Bini menjadi film kesembilan sejak debutnya Remember When: Ketika Kau dan Aku Jatuh Cinta (2014). Sebelumnya, dia pernah satu layar dengan Rizky dalam film Magic Hour, ILY From 38.000 Ft, dan London Love Story 2.(ASA)