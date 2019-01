Film Dokumenter BTS Tayang Kembali di YouTube Premium

Seoul: Film dokumenter BTS dalam tajuk Burn The Stage kembali ditayangkan melalui YouTube premium. Sebelumnya film ini tayang perdana secara terbatas di beberapa jaringan bioskop, termasuk Indonesia pada November 2018.



Burn The Stage adalah dokumentasi perjalanan sekaligus kisah di balik layar Bangtan Boys saat menjalankan konser Wings Tour 2017. BTS menggelar panggung di beberapa negara seperti Jepang, Brasil, dan Amerika Serikat.

Dalam film ikut menampilkan bagaimana BTS menjadi grup asal Korea Selatan yang mampu menembus popularitas tingkat internasional. Mereka pun disebut mendobrak pasar musik mainstream dunia melalui K-pop.Platform YouTube premium untuk saat ini hanya tersedia di Amerika Serikat dan 28 negara. YouTube Premium memberikan akses gratis satu bulan menonton lalu diteruskan dengan pembayaran berkala 11,99 poundsterling per bulan atau sekitar Rp200 ribu.Sayangnya, fasilitas YouTube Premium saat ini belum tersedia di Indonesia. Namun penonton masih bisa menyaksikan trailer film Burn The Stage yang telah dirilis sejak 14 Januari 2019 melalui channel YouTube BangtanTV.Sehari sebelum perilisan film Burn The Stage di YouTube Premium, BTS merilis komik webtoon Save Me. Alur cerita diatur agensi BigHit Entertainment bekerja sama dengan Life is Comic (LICO). Komik ini berkisah tentang tujuh protagonis yang dikemas dalam 16 episode.Film Burn The Stage dirilis melalui YouTube Premium mulai Jumat, 18 Januari 2019.(ELG)