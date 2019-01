Pekan Kedua, Keluarga Cemara Masih Pimpin Box Office Indonesia

Jakarta: Film adaptasi Keluarga Cemara dari Visinema Pictures telah melewati pekan kedua pemutaran. Dibandingkan tujuh film domestik lain yang masih tayang di bioskop, jumlah penjualan tiket mingguan untuk Keluarga Cemara masih yang tertinggi.



Film ini tayang perdana pada Kamis, 3 Januari 2019. Hingga hari ke-11 atau Minggu, 13 Januari, angka penjualan tiket telah menembus angka 1,03 juta lembar.

Menurut data terbaru FilmIndonesia.or.id, selama Senin-Kamis terakhir (14-17 Januari), angka penjualan tiket bertambah sekitar 210 ribuan. Total perolehan tiket selama 15 hari adalah 1,24 juta lembar. Ini menjadi film domestik rilisan 2019 pertama yang mencapai rekor di atas satu juta tiket.DreadOut (GoodHouse Production) menambah angka penjualan sekitar 70 ribu tiket dalam periode sama, Senin hingga Kamis terakhir. Total capaian komersial selama 15 hari tayang adalah 801 ribu tiket.Perjanjian dengan Iblis (Pichouse-MD) menambah 50 ribu tiket sehingga total tiket terjual adalah 153 ribu tiket selama delapan hari. Dalam kurun waktu sama, After Met You (RA Pictures) menambah sembilan ribu saja sehingga total tiket terjual adalah 47 ribu lembar. Lagi-lagi Ateng (13 Entertainment) hanya bertahan sepekan di bioskop dengan total capaian 24 ribu tiket.Sementara itu, dua film terbaru punya capaian komersial lumayan pada hari pertama tayang (Kamis, 17 Januari). Mata Batin 2 (Hitmaker Studios) meraup 53 ribu tiket dan Preman Pensiun (MNC Pictures) 52 ribu tiket. Jika perolehan ini konstan, akhir pekan pembuka (17-20 Januari) akan memberi kedua film ini masing-masing sedikitnya 200 ribu tiket.Satu film dari akhir tahun lalu, Milly & Mamet (Starvision Plus & Miles) masih tayang di sejumlah bioskop. Hingga hari ke-29 penayangan, film yang disutradai Ernest Prakasa ini telah mencapai angka 1,55 juta tiket.(FIR)