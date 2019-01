Spider-Man: Into the Spider-Verse, Film Animasi Terbaik Golden Globe Awards

California: Spider-Man: Into the Spider-Verse rilisan Sony Pictures didaulat sebagai film animasi terbaik dalam ajang penghargaan Golden Globe ke-76 di AS. Ini adalah film Spider-Man pertama di Hollywood dengan tokoh utama remaja keturunan Puerto Rico dan Afro-Amerika.



Into the Spider-Verse menyisihkan empat nomine yang juga tak kalah menarik, yaitu Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, dan Ralph Breaks the Internet. Di belakang panggung, usai menerima trofi, sutradara Peter Ramsey menceritakan semangat film ini.

"Siapa saja dapat mengenakan topeng (pahlawan)," kata Peter, seperti dikutip The Hollywood Reporter. "Setiap orang kuat dan setiap orang itu penting. Itu semangat filmnya."

Peter tidak sendiri. Dia berbagi kursi sutradara dengan Bob Persichetti dan Rodney Rothman, yang masing-masing memberikan sumbangan kreatif dalam aspek laga, komedi, dan "sajak". Mereka bekerja dengan lebih dari 140 animator, yang mana memecahkan rekor jumlah animator terbanyak dalam satu proyek di Sony Pictures Imageworks.

Into the Spider-Verse adalah film animasi panjang pertama dalam seri adaptasi Spider-Man. Tokoh superhero berkostum laba-laba juga tidak hanya satu, melainkan banyak karena latar kisah yang multiverse (lintas semesta fiksi). Namun kisah utamanya berpusat pada Miles Morales, remaja kulit hitam yang memiliki kekuatan seperti laba-laba.

"Kami semua sangat merasa bahwa siapa saja bisa punya pengalaman ini dan menjadi pahlawan seperti ini. Kisah Miles Morales adalah jalan untuk mengkristalisasi semua perasaan itu ke dalam satu karakter," ujar Peter.

"Bagian favorit kami adalah menemukan suara untuk Miles Morales, denan Shameik Moore, dan menciptakan sesuatu yang mampu setara Peter Parker dan menjadi unik, berbeda, dan terpisah," imbuh Bob.

Golden Globe digelar oleh asosiasi pers luar negeri di Hollywood dan menjadi acara tahunan sejak 1943. Seremoni penghargaan Golden Globe ke-76 diadakan di California pada Minggu, 6 Januari 2019.

Kemenangan Into the Spider-Verse merupakan kali ketiga kategori film animasi terbaik tidak dimenangkan film dari Pixar atau Disney. Kategori ini dimasukkan ke Golden Globe pertama kali pada 2007

(ASA)