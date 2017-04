Ini Bintang yang Akan Berperan di Spin Off Fast and Furious

Metrotvnews.com, Jakarta: Film Fast and Furious akan memperluas jalan ceritanya. Universal Pictures merencanakan sebuah spin off, menyusul kesuksesan Furious 7 dan The Fate of the Furious.



Diansir Aceshowbiz, spin off akan dibintangi Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham, dan Charlize Theron. Film ini kabarnya akan tayang sebelum Fast and Furious 9 dirilis.

Proyek ini masih berada pada tahap awal. Cerita dtulis Chris Morgan yang selama ini lekat dengan seri-seri Fast and Furious sebelumnya.The Rock bergabung dengan waralaba sejak Fast Five, sementara Jason Statham sejak Fast and Furious 6. Charlize Theron memulai debutnya sebagai antagonis di Fate of the Furious.Belum jelas apakah spin off berkaitan dengan ketegangan antara The Rock dan Vin Diesel selama film Fate of the Furious.(DEV)