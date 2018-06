Seorang Penggemar Tonton Film Avengers: Infinity War 100 Kali

Staffordshire: Jangan mengaku sebagai penggemar super film-film Marvel kalau belum mencapai rekor menonton Kieron Harvey, seorang remaja 17 tahun asal Inggris. Sejak Avengers: Infinity War dirilis perdana pada 26 April lalu, Kieron telah menonton ulang film tersebut hingga 100 kali.



Baginya, itu bukan hal aneh. Apalagi untuk film-film superhero.

24th time watching #InfinityWar

Think ill see the movie twice today! ???? pic.twitter.com/aZw6ig0nCM