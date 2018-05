Leonardo DiCaprio dan Steven Spielberg Reuni di Film Biopik Terbaru

Jakarta: Aktor Leonardo DiCaprio kembali bertemu sutradara Steven Spielberg dalam proyek film terbaru. Keduanya terakhir kali tergabung dalam proyek film Catch Me If You Can (2002).



Dilaporkan laman Hollywood Reporter, Leo dan Spielberg bekerjasama dalam film biopik Ulysses S. Grant, mantan Presiden Amerika Serikat ke-18 sekaligus menjabat sebagai Komandan Jenderal Angkatan Darat.

Konten cerita diambil berdasarkan buku biografi yang ditulis Ronald Chenrow. Ron dikenal sukses menulis buku biografi Alexander Hamilton. Kendati demikian, David James Kelly mengambil tanggung jawab sebagai penulis naskah cerita. Ia sebelumnya menulis naskah film Robin Hood.Belum diketahui pasti kapan film ini mulai diproduksi, sebab baik Spielberg maupun Leo masih sama-sama sibuk.Spielberg tengah disibukkan dengan proyek film Indiana Jones dan sedang dalam tahap pengembangan cerita. Ia juga akan disibukkan dengan film Blackhawk, proyek perdana kerja sama dengan DC Comics dan Warner Bros.Sementara Leonardo DiCaprio akan membintangi film Once Upon a Time in Hollywood karya Quentin Tarantino.Leo juga akan membintangi sejumlah tokoh penting seperti Leonardo da Vinci untuk Paramount dan film biopik Presiden Amerika Serikat Teddy Roosevelt yang mempertemukannya dengan sutradara Martin Scorsese.

(ASA)