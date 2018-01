1500 Lanskap Digambar untuk Film Animasi Si Juki

Jakarta: Film Si Juki dari Falcon Pictures digarap dengan gaya animasi tradisional 2-D yang mana butuh gambar sketsa berbeda untuk setiap frame dan adegan. Untuk gambar latarnya sendiri, sutradara animasi Daryl Wilson menyebut mereka harus membuat lebih dari 1.500 lanskap atau set.



"Menantang karena kami harus bisa memproduksi itu dalam waktu tertentu sesuai jadwal produksi," kata Daryl dalam tayangan di balik layar Si Juki di kanal YouTube Falcon.

"Jangan sampai (antar gambar lanskap) belang karena (animator) yang mengerjakan banyak. Tiap orang tentu punya gaya masing-masing dan ini harus dijaga satu per satu," lanjutnya.Seluruh gambar lanskap ini digunakan sebagai set tempat peristiwa terjadi dan para karakter bertindak. Gambar karakter dikerjakan terpisah untuk kemudian dijadikan satu sesuai lokasi masing-masing.Menurut Daryl, setiap detik animasi Si Juki terdiri atas 12 gambar berbeda. Artinya animasi ini bergerak dalam kecepatan 12 frame per second, sama halnya seperti film-film animasi 2D lain yang telah ada sejak era Hollywood 1960-an. Film 3D atau live-action biasanya digarap dengan kecepatan 24-25 fps."Satu detik saja butuh 12 gambar. Nah di Si Juki ada 1.500 adegan yang totalnya berdurasi 90 menit. Jadi silakan dikalikan sendiri berapa jumlah gambar yang harus dibuat animator kami," ujar Daryl.Si Juki the Movie: Panitia Hari Akhir bercerita tentang selebriti polos nan jenaka yang sedang berada di puncak ketenaran. Sebuah kesalahan membuat dia berbalik menjadi musuh nomor satu masyarakat. Suatu ketika sebuah meteor jatuh ke arah Indonesia. Erin, ilmuwan muda berbakat meminta bantuan Juki untuk menghentikan meteor.Film ini disutradarai oleh Faza Meonk besama Daryl Wilson. Aktor pengisi suara yang terlibat antara lain Indro Warkop, Bunga Citra Lestari, Babe Cabiita, Pandji, Tarzan, Wizzy, Nikita Mirzani, dan Butet Kartaradjasa.Si Juki masih ditayangkan di bioskop.(ELG)