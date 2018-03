Plaza Indonesia Film Festival Kembali Digelar

Jakarta: Plaza Indonesia Film Festival, satu-satunya festival film di Indonesia yang dikelola oleh mal, akan kembali digelar untuk kali keempat. Ada 10 film yang akan diputar dari dalam dan luar negeri, termasuk On Body & Soul dan The Square.



On Body & Soul adalah film drama garapan sutradara Hungaria Ildiko Enyedi. Film ini diganjar penghargaan terbaik oleh Berlinale Film Festival 2017 dan menjadi salah satu nomine Piala Oscar 2018 untuk kategori Best Foreign Language Film.

Kisahnya mengikuti dua manusia introvert, pria dan wanita, yang menyadari secara tak sengaja bahwa mereka memiliki mimpi yang sama setiap malam. Dalam keadaan bingung dan cemas atas kebetulan aneh ini, mereka mencoba menciptakan kembali mimpi di kehidupan nyata.The Square adalah film drama komedi satir Swedia dari sutradara Ruben Ostlund. Selain diunggulkan di Piala Oscar 2018 untuk kategori Best Foreign, film ini telah mendapat tiga penghargaan dari Cannes Film Festival, Toronto Film Critics Association Awards, serta European Film Awards.Kisahnya mengikuti kurator seni di sebuah museum Stockholm bergengsi, yang mencoba mengadakan pameran baru kontroversial bernama The Square. Dalam perjalanan, sang kurator bersama museum terjebak dalam krisis eksistensial.Delapan film lainnya terdiri atas empat film domestik dan empat film asing berbagai genre. Dari domestik, ada Night Bus (Emil Heradi), The Gift (Hanung Bramantyo), Laut Bercerita (Pritagita Arianegara), dan Sekala Niskala (Kamila Andini).Dari negara lain, ada Felicite (Alain Gomis, Prancis), The Beguiled (Sofia Coppola, AS), Loveless (Andrey Zvyagintsev, Rusia), serta Loving Vincent (Dorota Kobiela & Hugh Welchman, Polandia). Semua film dirilis perdana pada 2017.PIFF 2018 akan berlangsung di bioskop XXI Plaza Indonesia selama 10 hari pada 20 Februari hingga 2 Maret. Setiap hari akan ada satu film berbeda yang diputar.Selain pemutaran, PIFF 2018 juga mengadakan sesi berbagi ilmu mengenai akting, penulisan skenario, dan produksi film. Pembicara yang bergabung untuk mengisi sesi adalah Reza Rahadian, Christine Hakim, Lucky Kuswandi, Mouly Surya, Sheila Timothy, Rama Adi, dan Ernest Prakasa.Lalu juga ada kompetisi film pendek bertema cinta. Submisi film akan dibuka pada 1 Maret. Informasi lebih lanjut mengenai PIFF dapat disimak di situs resmi Plaza Indonesia.PIFF dikelola oleh Anies Wildani, Fajri Oktara, Hikmat Darmawan, Indah Septy Elliyani, dan Sugar Nadia Azier.