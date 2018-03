Netflix akan Membuat Serial Berbasis Arab Pertama

California: Layanan media streaming dan rumah produksi Netflix akan membuat serial asli berbasis Arab pertama mereka. Serial berjudul Jinn dan akan digarap sutradara Lebanon Mir-Jean Bou Chaaya bersama Bassel Ghandour, penulis naskah film nomine Oscar Theeb.



Dilansir dari The Hollywood Reporter, serial drama remaja supranatural ini direncanakan ke dalam enam episode. Syuting akan dilakukan di Yordania pada tahun ini dan melibatkan aktor Timur Tengah.

Kisahnya berpusat pada sekawanan remaja yang kehidupan mereka terganggu saat makhluk gaib, yang dikenal sebagai jin, menampakkan diri dalam wujud remaja lelaki di kota kuno Petra. Persahabatan dan romansa muda mereka diuji saat mereka harus menghentikan suatu kegelapan lebih besar yang hendak menghancurkan dunia."Ini adalah kesempatan besar untuk menggambarkan anak muda Arab dalam cara unik. Level keaslian yang hendak dicapai Netflix dalam serial ini adalah hal yang paling menarik saya ke dalam proyek ini," kata Bou Chaaya, dikutip dari The Hollywood Reporter.Bou Chaaya sebelumnya dikenal sebagai produser, penulis, sutradara, dan editor film Very Big Shot (2015), yang mendapat pengakuan di sejumlah festival internasional.Bassel sangat senang dan menyebut bahwa kisah tentang jin sudah jadi hal lazim di Timur Tengah."Jadi, kami ambil dan ubah itu menjadi petualangan remaja misterius dan menyenangkan yang bisa dinikmati setiap orang. Dalam lingkup lebih luas, saya senang Netflix berinvestasi banyak di daerah ini. Kami punya banyak budaya cerita dan akhirnya dapat menikmati konten Arab dengan kualitas Netflix," tambah Bassel.Jinn diharapkan dapat dirilis di Netflix seluruh dunia pada 2019. Ini merupakan proyek kedua mereka di Timur Tengah. Sebelumnya ada pertunjukan komedi stand-up Adel Karam: Live From Beirut yang dirilis awal Maret 2018.(ELG)