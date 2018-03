Chelsea Islan akan Bintangi Film Horor untuk Pertama Kali

Jakarta: Aktris Chelsea Islan kembali berkolaborasi dengan sutradara Timo Tjahjanto dalam proyek film terbaru. Setelah Headshot, Chelsea akan bermain dalam film horor Sebelum Iblis Menjemput.



Ini menjadi film panjang ke-12 Chelsea sejak 2013 sekaligus debutnya dalam genre horor. Sebelumnya, Chelsea dan Timo berkolaborasi pertama kali dalam Headshot (2016). Timo menjadi sutradara bersama Kimo Stamboel dalam nama alias Mo Brothers.

Selain Chelsea, sejumlah pemain yang terlibat antara lain Sunny Pang, Ray Sahetapy, Pevita Pearce, dan Kinaryosih. Dalam sebaran foto di media sosial Timo dan Ray, Ray akan menjadi tokoh bapak-anak bernama Lesmana dan Alfie. Chelsea dan Sunny juga pernah berbagi layar dalam Headshot.Produksi dilakukan di bawah bendera Sky Media dengan produser Sukhdev Singh dan Wicky Victor Olindo. Dalam bendera Screenplay Films, Sukhdev dan Wicky menjadi produser untuk Headshot sehingga proyek terbaru ini bukan kali pertama mereka bekerja sama. Abimana Aryasatya menjadi co-producer. Batara Goempar (Posesif, Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar) menjadi penata kamera.Sebelumnya, Screenplay juga menjadi salah satu rekan produksi untuk The Night Comes for Us, film laga Timo yang dibintangi Iko Uwais dan Joe Taslim bersama sejumlah aktor seperti Julie Estelle, Sunny Pang, Abimana Aryasatya, dan Dian Sastrowardoyo.Sebelum Iblis Menjemput akan segera memulai tahap produksi. Pihak produser belum merilis sinopsis resmi dan rencana jadwal rilis bioskop.(ASA)