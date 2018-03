Akhir Pekan Kelima, Film Black Panther Masih Unggul di Bioskop AS

California: Hingga akhir pekan kelima pemutaran, film superhero Black Panther masih unggul dalam capaian box office bioskop domestik AS dan Kanada. Film produksi Marvel Studios ini menjadi film terlaris kedua dalam waralaba Marvel Cinematic Universe setelah The Avengers.



Menurut data Box Office Mojo, selama tiga hari terakhir, pemasukan kotor Black Panther bertambah USD27 juta atau sekitar Rp371,9 miliar. Angka ini melampaui capaian box office akhir pekan untuk dua film lain yang juga dirilis secara luas di 3.000 - 4.000 layar, yaitu Tomb Raider (Warner Bros) dan A Wrinkle in Time (Disney).

Dalam lingkup AS dan Kanada, total pemasukan kotor Black Panther mencapai sekitar USD605,4 juta atau Rp8,33 triliun hingga sekarang. Dari pasar global di 52 negara, film superhero kulit hitam ini meraup pemasukan kotor USD577,1 juta atau Rp7,94 triliun hingga akhir pekan lalu, 11 Maret 2018.Dari bioskop Indonesia, pemasukan kotornya mencapai USD12,1 juta atau 2,1 persen dari total pemasukan lingkup internasional. Setengah dari pemasukan ini datang dari akhir pekan pertama atau pembukaan. Pada pekan-pekan berikutnya, grafik capaian menurun drastis dan berbagi dengan dua film asing lain, yaitu Red Sparrow (20th Century Fox) dan Peter Rabbit (Sony Pictures).Jika dibandingkan dengan film superhero di luar Marvel Cinematic Universe, Black Panther juga berada di posisi kedua di bawah The Avengers (2012). Beberapa film laris di bawahnya adalah The Dark Knight (Warner Bros), Avengers: Age of Ultron (Disney), The Dark Knight Rises (Warner Bros), dan Wonder Woman (Warner Bros).Black Panther adalah film layar lebar pertama yang mengadaptasi karakter Black Panther dari komik Marvel. Dibandingkan film-film adaptasi superhero versi pertama lain, Black Panther juga paling laris. Film superhero versi pertama terlaris berikutnya adalah Wonder Woman (2017), Spider-Man (2002), Deadpool (2016), dan Guardians of the Galaxy (2014).(DEV)