Ingin Perankan Batgirl, Lindsay Lohan Cari Dukungan di Media Sosial

New York: Ada sejumlah cara demi mendapatkan peran yang diinginkan dalam sebuah proyek film. Bagi Lindsay Lohan, media sosial adalah salah satu pilihan utama untuk menarik perhatian produser dan sutradara.



Baru-baru ini Lindsay berkicau di Twitter mengenai kandidat pemeran Batgirl di film superhero terbaru garapan Joss Whedon. Dia berkampanye meminta dukungan dari para pengguna.

RT if I should star in the new BATGIRL movie and everyone tell @joss ??????