Margot Robbie Ingin Film Harley Quinn Sasar Penonton Dewasa

California: Harley Quinn adalah salah satu tokoh dari komik DC yang hendak diangkat ke dalam film solo berjudul Birds of Prey untuk Warner Bros. Pictures. Margot Robbie, pemeran tokohnya sekaligus produser, mengajukan proyek ini sebagai film berkategori Restricted atau dewasa.



Rencana ini diungkap Margot dalam wawancara terbaru dengan Collider. Proyek ini diajukan Margot sejak mereka syuting film Suicide Squad pada 2015 silam. Film besutan sutradara David Ayer itu merupakan kemunculan pertama Margot sebagai Harley Quinn.

"Aku mengajukan ide tentang film berkategori R dengan tokoh geng cewek, termasuk Harley karena aku pikir, Harley butuh kawan-kawan. Harley suka interaksi dengan orang, jadi jangan pernah sampai bikin film solo untuk dia. Dia harus bersama orang-orang lain, harus jadi anak geng. Aku belum cukup melihat geng cewek di layar, terutama lingkup laga," kata Margot.Terhitung sejak diajukan pertama, proyek ini sudah berjalan tiga tahun. Margot menjadi produser bersama Sue Kroll dan Bryan Unkless. Naskahnya ditulis oleh Christina Hodson (Shut In, Bumblebee: The Movie). Belum lama ini, Warner Bros. merekrut Cathy Yan (Dead Pigs) menjadi sutradara.Margot juga menyebut pentingnya memilih sutradara perempuan untuk proyek film dengan tokoh utama perempuan. Kendati begitu, dia menekankan bahwa yang lebih penting bukan soal lelaki atau perempuan."Memiliki sutradara perempuan untuk menceritakan kisahnya dan memberi kesempatan bagi sutradara perempuan untuk membuat film berdana besar," ungkap Margot."Mereka selalu mendapat, 'Silakan ini proyek film yang mini.' Lalu aku kayak, 'Aku suka laga, aku suka film laga. Aku cewek. Apa, kami hanya boleh menyukai satu hal khusus?' Jadi penting menemukan sutradara perempuan untuk film ini, kalau mungkin. Namun pada akhirnya, lelaki atau perempuan, sutradara terbaik yang akan dapat pekerjaan itu dan Cathy adalah sutradara terbaik," lanjutnya.Margot adalah aktris asal Australia kelahiran Juli 1990. Dia menapaki karier akting profesional sejak 2007 dan mendapatkan popularitas setelah bermain di The Wolf of Wall Street (2013). Belakangan, dia juga menjadi produser atas film yang dia mainkan, seperti I, Tonya (2017) dan Terminal (2018).(DEV)