Trailer Terbaru Fantastic Beasts 2 Ungkap Misteri Nagini

Film Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald baru saja merilis video trailer kedua yang mengungkap misteri lama bagi penggemar kisah Harry Potter. Nagini, ular besar dalam film-film Harry Potter sebelumnya, ternyata seorang wanita yang mampu berubah bentuk.



Fantastic Beasts adalah seri film bagian dari semesta fiksi Harry Potter. Latar kisahnya mundur puluhan tahun ke belakang, mengikuti penyihir ahli hewan buas bernama Newt Scamander, yang namanya disebut-sebut dalam tujuh novel Harry Potter. Dalam novel itu pula, Nagini muncul dalam wujud ular besar yang menyerang Harry dan menjadi horcrux alias jimat nyawa tambahan bagi bos penjahat Voldemort.

Trailer terbaru Crimes of Grindelwald mengungkap bahwa pada mulanya, Nagini adalah wanita yang mampu berubah bentuk menjadi ular dan tampil di pertunjukan sirkus. Nagini diperankan oleh aktris asal Korea Selatan Claudia Kim.JK Rowling, penulis novel aslinya, menyempatkan waktu untuk menjelaskan tokoh tersebut lewat media sosial. Dia menyebut bahwa Nagini adalah "maledictus" dan bukan "animagus". Artinya kurang lebih "yang terkutuk". Maledictus selalu wanita dan membawa darah kutukan sejak lahir.Dalam wawancara dengan Entertainment Weekly, Claudia Kim bercerita tentang perannya."Kalian hanya pernah melihat dia sebagai horcrux. Di sini, dia adalah seorang wanita luar biasa dan mudah tersakiti yang ingin hidup. Dia ingin tetap menjadi manusia dan aku rasa, itu adalah hal kontras yang indah dari karakter ini," kata Claudia, seperti dikutip EW, Selasa, 25 September 2018."Dia merasa kadang kutukan itu tidak bisa dikontrol. Dia terikat dengan fakta bahwa suatu saat, dia akan menjadi hewan buas secara permanen. Dia merasakan tekanan bahwa jarum jam terus berdetak," imbuhnya.Film ini disutradarai David Yates dengan naskah tulisan JK Rowling. Selain Claudia Kim, pemain yang terlibat antara lain Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Callum Turner, William Nadylam, Kevin Guthrie, Jude Law, dan Johnny Depp.Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2018.(ELG)