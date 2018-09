The Night Comes for Us, Film Baru Iko Uwais dan Joe Taslim Dirilis di Netflix

Jakarta: Film laga thriller The Night Comes For Us garapan sutradara dan penulis Timo Tjahjanto akhirnya siap dirilis ke publik. Netflix membeli hak edar global untuk film ini dan akan merilisnya pada 19 Oktober mendatang.



The Night Comes For Us (TNCFU) sekaligus akan menjadi film asli Netflix perdana dari Indonesia. Proyeknya dimulai sejak 2014 dan melibatkan banyak pemain papan atas, seperti Iko Uwais, Joe Taslim, Julie Estelle, Sunny Pang, Zack Lee, Shareefa Daanish, Hannah Al Rashid, Dian Sastrowardoyo, Abimana Aryasatya, Epy Kusnandar, dan Morgan Oey.

Film berkisah tentang sindikat kejahatan di Jakarta pimpinan Ito (Joe Taslim), yang mengalami kisruh internal setelah Ito menghilang secara misterius. Begitu kembali sekian tahun kemudian, Ito, yang melindungi seorang gadis muda, harus menghadapi sejumlah masalah, mulai dari geng penguasa baru yang menagih hutang simpanan, hingga kawan lamanya Arian (Iko Uwais) yang bergabung ke kelompok mafia Makau.Iko, yang juga terlibat sebagai penata adegan laga, menyebut The Night Comes For Us jauh lebih kompleks dan bengis dibanding Headshot (2016). Dalam Headshot, Iko juga beradu laga dengan Sunny Pang dan Julie Estelle."Di sini (TNCFU) malah lebih kompleks, lebih violent daripada Headshot. Makanya produser Indonesia, dari Screenplay, dia kayaknya memberikan kebebasan buat saya dan Timo. Kalau kemarin (Headshot) sih jujur saja, saya agak ngerem untuk adegan kekerasan," kata Iko di Jakarta, 19 September 2017.TNCFU diproduksi Screenplay Infinite Films, kongsi bentukan Screenplay Films dan Infinite Frameworks. Film ini telah ditayangkan perdana dalam Fantastic Fest di Austin pada 23 September.Selain TNCFU, setidaknya ada tiga film Indonesia lain yang akan dirilis secara global oleh Netflix. Produser Sunil Soraya menyebut bahwa platform streaming asal New York ini sedang membeli hak edar tiga film produksi Soraya Intercine Films."Tiga film kami memang (dibeli) Netflix untuk worldwide. Target, Mata Batin, The Doll. Sebelum tanda tangan kontrak, saya enggak bisa bilang (jadwal rilis)), tetapi kami sedang proses ke sana," kata Sunil saat ditemui usai pengumuman film Suzzanna di Cikini pada Selasa lalu.Netflix sedang melakukan ekspansi konten film dan serial mereka. Pada Mei lalu, menurut laporan SayMeTech, pihak Netflix menyatakan mereka sedang belanja ratusan judul dan serial dari beberapa negara. Mereka berharap akan punya 1.000 judul tayangan asli pada akhir 2018.(ELG)