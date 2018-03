Film Nominasi Oscar The Shape of Water Dituduh Mencuri Konsep Cerita

Los Angeles: The Shape of Water, film nomine Piala Oscar 2018 garapan Guillermo del Toro, dituduh mencuri konsep cerita dari naskah drama 1969 karya pemenang Pulitzer Paul Zindel. Sang anak, David Zindel telah mengajukan gugatan hukum atas del Toro serta Fox Searchlight dan pihak terkait.



Dilansir dari The Wrap, gugatan telah diajukan ke pengadilan federal California pada Rabu, 21 Februari 2018. Dalam berkas tuntutan, tertulis rangkuman cerita drama 1969 yang berjudul Let Me Hear You Whisper. Cerita ini diklaim sebagai materi yang dicuri proyek The Shape of Water.

"(Drama teater) bercerita tentang petugas kebersihan kesepian, yang bekerja jam malam di sebuah fasilitas laboratorium ilmiah yang bereksperimen dengan binatang untuk kepentingan militer. Dia di sana kagum terhadap seekor makhluk air cerdas ajaib, yang dikurung dalam tangki kaca."Lewat suara musik vintage romantis dari alat pemutar rekaman, dia menjalin ikatan cinta yang mendalam dengan makhluk ini, dan menyadari bahwa si makhluk bisa berkomunikasi tetapi memilih hanya kepada dia. Ketika dia tahu bahwa pihak otoritas ingin membunuh makhluk ini atas nama ilmu pengetahuan, dia membuat rencana untuk membebaskan si makhluk dengan kereta cucian dan melepasnya dari dermaga ke laut, di mana si makhluk akhirnya bebas."Makhluk yang dimaksud dalam kisah Let Me Hear You Whisper adalah lumba-lumba.Menurut gugatan, terdakwa telah dengan jelas memasukkan banyak elemen cerita dari naskah teater ke film. Salah satu kesalahan yang dituduhkan, pihak produser tidak mengakui secara publik kontribusi Zindel dalam proyek film. Film ini mendapat sambutan meriah dari beberapa ajang penghargaan, termasuk Oscar dalam kategori Naskah Asli Terbaik."Ayahku adalah guru kimia sebelum dia menjadi pengarang pemenang Pulitzer. Dia selalu baik semasa hidup dengan membantu dan menginspirasi pelajar, guru, pustakawan, dan penulis lain. Jadi kami sangat terkejut ketika tahu bahwa karya aslinya diambil secara begitu terang-terangan dan panjang lebar," kata David Zindel kepada The Wrap."Kami sangat berterima kasih atas informasi di media sosial, yang pertama kali membuat kami tahu ketidakadilan ini. Persoalan ini telah dibawa ke Fox lima pekan lalu, tetapi tak ada hasil apapun. Kesamaan yang mencolok antara film dan naskah ayah kami terlalu besar untuk kami abaikan. Jadi kami harus bertindak," imbuhnya.Sementara itu, pihak Fox Searchlight menyatakan gugatan ini tanpa dasar."Klaim dari pihak Bapak Zindel ini tanpa dasar, secara keseluruhan tak pantas, dan kami akan mengajukan supaya kasus ini ditutup. Lebih jauh, keberatan ini waktunya tampak terlalu dekat dengan pengambilan suara Academy Award, dengan tujuan menekan studio kami supaya cepat selesai. Sebaliknya, kami dengan semangat akan membela diri dan film kami yang asli serta inovatif," kata pihak Fox dalam pernyataan resmi.The Shape of Water dibintangi oleh Sally Hawkins dan Doug Jones. Film ini masuk dalam 13 kategori nominasi Piala Oscar dan telah memenangkan dua Piala Golden Globe untuk kategori sutradara terbaik serta musik asli terbaik.(DEV)