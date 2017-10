Trailer Star Wars The Last Jedi Dirilis

Metrotvnews.com, Jakarta: Lima bulan setelah teaser dirilis, Walt Disney dan Lucasfilm akhirnya merilis trailer resmi untuk film Star Wars: The Last Jedi. Tayangan 2,5 menit ini bernuansa cukup kelam dan menampilkan beberapa cuplikan aksi para tokoh utama dalam perang antar dua kubu.



Tayangan dibuka dengan potongan dialog Luke Skywalker (Mark Hamiil) yang bicara tentang kekuatan Jedi yang kasar, liar, tetapi istimewa. Lalu menyusul potongan suara Rey (Daisy Ridley) yang bilang dia butuh bantuan untuk memahami kekuatan yang sudah sejak lama terkubur.

Dalam visual, ada cuplikan Rey yang sedang melatih kemampuan berpedang dan telekinesis. Ketika Luke mengenali kemampuan Rey, dia berkata lagi soal kekuatan kasar yang pernah dia temui."Aku hanya pernah melihat kekuatan kasar ini sekali. Saat itu belum cukup membuatku takut. Kini hal itu membuatku takut," kata Luke.Kekuatan kasar yang dimaksud Luke kemungkinan besar adalah Kylo Ren (Adam Driver), putra Han Solo (Harrison Ford) dan Leia Organa (Carrie Fisher) yang menyeberang ke sisi gelap Jedi. Dalam cuplikan selanjutnya tampak Kylo menaiki pesawat tempur yang hendak menembak pesawat induk Leia ibunya.Lalu tampak pula tokoh Chewbacca (Peter Mayhew & Joonas Suotamo) bersama satu makhluk kecil, Poe Dameron (Oscar Isaac) yang dengan teguh hendak menghancurkan First Order, serta Finn (John Boyega) yang bertarung dengan Captain Phasma (Gwendoline Christie). Supreme Leader Snoke (Andy Serkis) juga tampak secara fisik untuk pertama kali.The Last Jedi adalah bagian kedua dari trilogi ketiga Star Wars. Kisahnya mengikuti kelanjutan perjalanan Rey menemui Luke di sebuah planet terpencil, yang telah diceritakan dalam film The Force Awakens.Naskah dan penyutradaraan ditangani oleh Rian Johnson. Kathleen Kennedy dan Ran Bergman menjadi produser. JJ Abrams, Tom Karnowski, dan Jason McGatlin bertindak sebagai produser eksekutif. Aktor lain yang terlibat adalah Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Kelly Marie Tran, Laura Dern, dan Benicio Del Toro.Star Wars: The Last Jedi dijadwalkan rilis di bioskop pada Desember 2017.(DEV)