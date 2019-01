Maudy Koesnaedi Kaget Diajak Main Film Dilan 1991

Jakarta: Maudy Koesnaedi mengaku kaget ketika pertama kali diajak membintangi film Dilan 1991. Apalagi, Pidi Baiq sendiri mengajak Maudy bermain memerankan Tante Anis.



"Ketika Ayah Pidi menelepon, terus saya dihubungi pihak rumah produksi kaget. Walau cuma selewat ketemu Dilan, Milea, Kang Farhan. Yang paling membahagiakan, saya ditraktir Kang Pidi waktu syuting," kata Maudy Koesnaedi ketika ditemui di Kemang Village, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dilan 1991 merupakan film yang diangkat dari novel trilogi laris karya Pidi Baiq. Maudy mengaku penggemar berat Dilan sejak kisahnya masih tertuang dalam novel dan belum difilmkan."Saya sebenarnya sebelum film Dilan 1990 hadir sudah jadi Dilanisme. Dari trilogi novel sudah baper-baperan itu aku. Ketika Dilan 1990 rilis aku enggak berani nonton karena takut baper, akhirnya sampai dipaksa-paksa teman," ujar Maudy.Selain Maudy, pemain baru yang terlibat di film Dilan 1991 adalah Bucek Depp yang memerankan ayah Dilan. Sutradara Dilan 1991, Fajar Bustomi mengaku sudah lama kepincut dengan sosok Bucek."Bang Bucek sudah dipantau sejak film Dilan 1990, tapi setelah dirapatkan akhirnya ditahan dulu deh sampai Dilan 1991. Dulu ketika saya masih jadi asisten Mas Hanung di film Brownies, saya suka banget sama akting dia. Dia itu laki banget," kata Fajar.Film Dilan 1991 akan melanjutkan kisah cinta Dilan dan Milea. Film pertamanya meraih 6,2 juta penonton sehingga menjadi film Indonesia kedua terlaris sepanjang masa."Cerita Dilan 1991 lebih emosional, Di Dilan 1991, Dilan terlihat sedih, kesedihan tentang Milea, tentang ayahnya," kata Iqbaal Ramadhan.Film Dilan 1991 akan tayang di bioskop pada 28 Februari 2019.(ELG)