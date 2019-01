Bohemian Rhapsody Dinobatkan sebagai Film Terbaik Golden Globe 2019

California: Bohemian Rhapsody keluar sebagai pemenang kategori Best Motion Picture - Drama atau Film Drama Terbaik dalam ajang Golden Globe Awards ke-76, yang digelar di The Beverly Hilton, California, Amerika Serikat, pada Minggu malam, 6 Januari 2018, waktu setempat.



Bohemian Rhapsody menyingkirkan empat nomine lain, yaitu Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk dan Star Is Born.

Selain menyabet Film Drama Terbaik, sang aktor utama Rami Malek juga keluar sebagai pemenang Aktor Terbaik.Bohemian Rhapsody merupakan film drama-biopik tentang kehidupan Freddy Mercury, vokalis grup legendaris Queen. Film ini dibuat dengan biaya produksi USD50 juta dan berhasil meraup USD702,5 juta.(ASA)