Star Wars 8 Tetap Lanjutkan Tradisi Sebelumnya

Tujuh film Star Wars identik dengan tiga paragraf teks yang bergerak menjauhi penonton dalam latar belakang gelap. Teks merangkum berbagai kejadian selama jeda waktu panjang antara kisah film sebelumnya hingga film terbaru.



Jika menyimak teaser pertama The Last Jedi (SW8), penggemar akan tahu bahwa kisah film kedelapan ini akan dimulai tepat setelah epilog film ketujuh, The Force Awakens (SW7). Waktu itu Rey (Daisy Ridley) akhirnya bertemu di Luke (Mark Hamill) di planet Ahch-To yang penuh air laut.

Dengan jeda waktu relatif singkat, sebagian penggemar meragukan bahwa SW8 tidak punya cukup banyak materi untuk dituangkan ke dalam teks pembuka.Sutradara SW8 Rian Johnson menjawab keraguan ini. Rian, dalam wawancara singkat dengan MTV News, mengaku bahwa tradisi tiga paragraf teks tetap dilanjutkan."Meskipun (kisah SW8) dimulai tepat di mana film terakhir (SW7) berakhir, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai berbagai situasi," kata Rian."Kami masih mampu mengisi tiga paragraf (pembuka)," lanjutnya.Selain pertemuan Rey dan Luke, SW7 juga bercerita tentang kehancuran planet dalam sistem Hosnian yang menjadi ibukota republik baru. Bisa jadi situasi republik baru ini akan jadi cerita pembuka untuk SW8.Star Wars The Last Jedi sedang dalam tahap pasca produksi dan dijadwalkan tayang internasional pada Desember 2017.