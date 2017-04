Teaser Pertama Star Wars The Last Jedi Dirilis

Metrotvnews.com, Jakarta: Walt Disney merilis teaser pertama untuk film sekuel dalam trilogi ketiga Star Wars, The Last Jedi, bersamaan dengan acara peringatan 40 tahun Star Wars. Cuplikan promo 2 menit ini lebih banyak menyorot sosok Rey yang sedang melatih diri sebagai Jedi.



Dalam epilog film sebelumnya, The Force Awakens, Rey (Daisy Ridley) menemui Luke Skywalker (Mark Hamill) di suatu planet laut untuk menyerahkan lightsaber. Rumor di forum internet berkembang bahwa Rey atau Kylo Ren (Adam Driver) adalah jedi terakhir.

Teaser pertama ini memberi sedikit pencerahan. Rey terlihat sedang menjalani pelatihan di planet laut tersebut bersama Luke. Dialog antata Rey dan Luke menjadi salah satu latar suara yang mengiringi beberapa cuplikan adegan, termasuk pertarungan antara kelompok pemberontak dengan penguasa galaksi."Jadi, apa yang kamu lihat?" tanya Luke."Cahaya, kegelapan, keseimbangan," jawab Rey lirih.Star Wars The Last Jedi dijadwalkan tayang pada Desember 2017. Film sempalan tentang Han Solo sedang dalam tahap produksi dan akan dirilis pada 2018.