Marsha Timothy Masuk Nominasi Aktris Terbaik Asian Film Awards 2018

Jakarta: Lewat peran di Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, Marsha Timothy diunggulkan sebagai Aktris Terbaik dalam Asian Film Awards ke-12. Marsha bersaing dengan empat aktris dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.



Film Marlina juga diunggulkan dalam tiga kategori lain, yaitu Desain Produksi Terbaik (Frans Paat), Suara Terbaik (Khikmawan Santosa), dan Sinematografi Terbaik (Yunus Pasolang). Pesaingnya juga film-film dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.

Sebelumnya, Marlina telah mencatat prestasi lewat sejumlah festival di Tokyo, Warsawa, Maroko, Filipina, dan Spanyol. Lalu ada pula dari Jogja-NETPAC Asian Film Festival dan Festival Film Tempo.Asian Film Awards (AFA) adalah ajang penghargaan bagi sinema Asia yang digelar oleh Hong Kong International Film Festival Society sejak 2007. Dalam AFA 2018, total ada 17 kategori penghargaan termasuk dua terbaru, Koreografi Laga Terbaik dan Sutradara Baru Terbaik.Lima film bersaing dalam kategori Film Terbaik. Ada Newton (India), The Day After (Korea Selatan), Youth (Tiongkok), Angels Wear White (Tiongkok-Prancis), dan The Third Murder (Jepang).Tiga judul yang disebut terakhir unggul di lima kategori. Sementara film dengan nominasi terbanyak adalah Legend of the Demon Cat (Hong Kong, Jepang, Tiongkok).Perayaan puncak AFA 2018 akan berlangsung di Makau pada Sabtu, 17 Maret, dua hari sebelum Festival Film Hong Kong. Tim juri dipimpin oleh sutradara laga veteran sekaligus koordinator stunt Tony Ching Siu-tung.Anggota juri meliputi Karina Lau, Sanmu, Li Cheuk-to, Kamil Othman, Nam Dong-chul, Jennifer Jao, Janet Wu, Ichizaka Kenji, serta Briccio Santos.Dilansir dari Variety, sejak digelar pertama kali, AFA dikritik lantaran film-film berbahasa Mandarin dari Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan mendominasi daftar unggulan atau nominasi. Hal sama juga terjadi untuk tahun ini.(ELG)