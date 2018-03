Adaptasi Ready Player One, Steven Spielberg Terkendala Lisensi Star Wars dan Ultraman

California: Novel distopia Ready Player One karya Ernest Cline punya kisah yang dipenuhi berbagai referensi budaya pop, seperti Back to the Future, Akira, dan Pac-Man.



Cakupan kisah ini membuat produser dan sutradara Steven Spielberg harus mendapatkan lisensi hak guna properti agar elemen-elemen tersebut bisa masuk ke film adaptasi yang sedang dia kerjakan.

Namun nama besar Spielberg rupanya belum cukup membantu timnya mendapatkan semua lisensi properti intelektual yang hendak digunakan di film. Menurut laporan Gizmodo, sineas berusia 71 ini mengaku mereka belum mendapat lampu hijau dari Disney terkait lisensi Star Wars."Kami sama sekali tidak bisa mendapatkan hak untuk Star Wars. Kami telah berusaha sangat keras. Mereka tak mau memberikan itu," kata Spielberg dalam sebuah jumpa pers di Hollywood.Spielberg menyebut tim lisensi telah bekerja selama tiga tahun bersama Warner Bros demi mendapat hak properti intelektual sebanyak mungkin. Namun tak semua bisa didapatkan. Selain Star Wars, lisensi Ultraman juga gagal diperoleh. Akhirnya mereka mengganti tokoh Ultraman dalam kisah Ready Player One menjadi The Iron Giant, yang mana dimiliki oleh Warner Bros."Ultraman juga dibawa ke ranah hukum, percaya atau tidak. Bahkan Spielberg tidak dapat meyakinkan kedua pihak ini untuk sepakat," kata penulis skenario Zak Penn kepada Gizmodo.Kendati begitu, Penn menyebut bahwa tim lisensi Spielberg telah punya capaian besar dalam urusan ini."Sangat menyenangkan bekerja dengan Steven Spielberg. Serius, timnya harus mendapatkan Oscar untuk soal perijinan," ucapnya.Berlatar AS masa depan era distopia, Ready Player One berkisah tentang sebuah dunia realita virtual bernama OASIS. Suatu ketika, Halliday (Mark Rylance) kreatornya meninggal.Dia meninggalkan video pesan wasiat, yang menantang semua pengguna OASIS untuk menemukan obyek misterius yang dia sembunyikan. Jika berhasil, si pengguna akan menjadi pemilik baru sistem OASIS.Ernest Cline, penulis novel aslinya ikut menulis naskah film bersama Zak Penn. Sejumlah aktor yang terlibat antara lain Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, TJ Miller, dan Simon Pegg.Ready Player One telah diputar perdana di SXSW Austin pada 11 Maret 2018. Film ini akan ditayangkan di bioskop Indonesia pada Rabu, 28 Maret 2018. Trailer terbaru baru saja dirilis dua hari lalu.(DEV)