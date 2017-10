Dominasi Kartini dan Pengabdi Setan di Nominasi FFI 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Kartini (Legacy & Screenplay) dan Pengabdi Setan (Rapi & CJE) menjadi dua film dengan jumlah nominasi terbanyak dalam ajang Festival Film Indonesia 2017. Dari total 18 kategori untuk film fiksi panjang, elemen di kedua film masing-masing dinominasikan di 13 kategori.



Kartini diunggulkan dalam kategori Pemeran Utama Pria, Pemeran Utama Wanita, Pemeran Pendukung Wanita, Pemeran Pendukung Wanita, Penata Busana, Penata Rias, Pengarah Artistik, Penata Suara, Pengarah Sinematografi, Penyunting Gambar, Pemeran Anak, Penulis Skenario Adaptasi, Sutradara, serta Film Terbaik.

Kategori sama juga turut menyertakan Pengabdi Setan, kecuali untuk empat kategori Pemeran Utama dan Pendukung. Lalu ditambah tiga kategori, Penata Efek Visual, Penata Musik, dan Pencipta Lagu Tema.Berikutnya, ada Night Bus (NightBus & Kaninga), Posesif (Palari), dan Cek Toko Sebelah (Starvision) yang secara berturut-turut diunggulkan di 11, 10, dan sembilan kategori. Ketiga film juga bersaing dengan Kartini dam Pengabdi Setan di kategori Film Terbaik.Sweet 20 (Starvision & CJE), versi remake dari Miss Granny, diunggulkan di delapan kategori, termasuk Penulis Skenario Adaptasi Terbaik. Film ini, beserta lima film di kategori Film Terbaik, mengantarkan enam sutradara untuk bersaing dalam kategori Sutradara Terbaik.Night Bus dan Sweet 20 mengantarkan masing-masing dua pemeran pendukungnya untuk bersaing di kategori yang sama. Alex Abbad dan Tyo Pakusadewo sama-sama diunggulkan sebagai Pemeran Pendukung Pria Terbaik untuk Night Bus. Sementara Niniek L Karim dan Widyawati Sophiaan sama-sama diunggulkan sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik untuk Sweet 20.Lalu ada Galih & Ratna di lima kategori, Critical Eleven di empat kategori, Filosofi Kopi 2: Ben & Jody dan Pasukan Garuda: I Left My Heart in Libanon di tiga kategori, serta Gerbang Neraka dan Stip & Pensil di dua kategori.Ada sembilan film lain yang masing-masing masuk ke satu kategori, yaitu Rafathar, The Doll 2, Surga yang Tak Dirindukan 2, Mooncake Story, Surat Kecil Untuk Tuhan, Iqro: Petualangan Meraih Bintang, Surau dan Silek, Bid'ah Cinta, dan Hangout.(ELG)