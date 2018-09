Film Spin-off Fast & Furious Masuk Tahap Produksi

California: Hobbs and Shaw, film sempalan dari semesta fiksi Fast & Furious, telah resmi masuk tahap produksi. Film ini menampilkan duet Dwayne Johnson dan Jason Statham sebagai aktor utama yang akan beradu akting dengan Idris Elba.



Kabar ini dibagikan Dwayne alias The Rock lewat Instagram pada Senin malam, 10 September 2018. Dwayne mengunggah foto Jason bersama sutradara David Leitch yang tampak berdiri di samping mobil.

"Hari pertama dan evolusi ini telah resmi dimulai. Film sempalan Fast & Furious yang telah lama dinanti, Hobbs and Shaw terasa mengasyikkan," tulis @therock dalam keterangan foto. Dia juga menyebut foto ini diambil oleh produser Hiram Garcia dari Seven Bucks Productions."Rekanku dalam kriminal dan bersenang-senang Jason Statham tampak hebat dan sangat keren. Sutradara kami yang visioner dan tangguh David M Leitch (baru saja mengarahkan Deadpool 2) memimpin proyek dan siap mengembangkan waralaba ini dalam cara baru yang menyenangkan dan segar," lanjutnya.Lokasi syuting pertama film ini adalah London. Dwayne belum berada di lokasi dan dijadwalkan bergabung dengan tim produksi pada pekan keempat September. Menurut laporan Screen Rant, saat ini Dwayne masih mengerjakan film Jungle Cruise bersama sutradara Jaume Collet-Serra dan aktris Emily Blunt.Hobbs and Shaw akan menjadi film kesembilan dan sekaligus spin-off pertama dalam waralaba Fast & Furious. David Leitch menjadi sutradara dengan naskah tulisan Chris Morgan. Chris telah menulis naskah enam film Fast & Furious sejak episode kedua. Film diproduksi Seven Bucks dan Original Film untuk Universal Pictures.Hobbs & Shaw dijadwalkan rilis di bioskop pada awal Agustus 2019.(ELG)