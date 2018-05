Capaian Komersil Han Solo Tak Selaris Film-film Star Wars

Jakarta: Film Solo: A Star Wars Story telah tayang di bioskop 55 teritori sejak Rabu, 23 Mei 2018. Selama akhir pekan pertama ini, capaian komersialnya tidak sebesar prediksi karena hanya menembus angka USD148,3 juta atau Rp2 triliun.



Dilihat dari pendapatan kotor awal ini, film Solo terhitung tidak selaris film-film Star Wars dari belasan tahun terakhir. The Force Awakens (2015) dan The Last Jedi (2017) dibuka pada akhir pekan dengan pendapatan kotor lebih dari USD450 juta atau sekitar tiga kali lipat dari Solo.

Film antologi Rogue One (2016) hampir dua kali dari Solo, yaitu USD290 juta. Lalu Attack of the Clones (2002) dan Revenge of the Sith (2005) mencapai pemasukan kotor awal USD179 juta dan USD303 juta.Dari total USD148,3 juta itu, pemasukan terbanyak datang dari lingkup domestik AS dan Kanada sebesar USD83,3 juta. Solo pun berada di posisi ke-83 film barat terlaris pada akhir pekan pertama. Posisi ini hampir setara dengan Attack of the Clones di posisi ke-85, yang meraup pendapatan lokal USD80 juta.Revenge of the Sith berada di posisi ke-43, Rogue One posisi ke-16, The Last Jedi posisi ke-3, dan The Force Awakens ada di posisi ke-2.Kendati Solo mendapat sambutan ringan, film-film barat lain lebih rendah lagi. Deadpool 2 telah memasuki akhir pekan kedua dan pemasukan kotornya selama akhir pekan terakhir mengekor Solo dengan USD99 juta. Lalu ada Avengers: Infinity War yang telah masuk akhir pekan kelima dan menambah pemasukan sebesar USD48 juta.(DEV)