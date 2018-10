Perubahan Drastis Christian Bale di Film Biopik Mantan Wapres AS

California: Setelah Hostiles, aktor-banyak-bentuk Christian Bale bermain dalam film biopik terbaru berjudul Vice tentang eks Wakil Presiden AS Dick Cheney. Dalam trailer perdana yang telah dirilis, tampak Christian dalam bentuk tubuh jauh lebih gempal dari aslinya.



Vice diproduksi Annapurna Pictures dengan penulis dan sutradara Adam McKay. Kisahnya ditulis berdasarkan kisah nyata perjalanan karier politik Cheney hingga menjadi wakil presiden sangat berpengaruh dalam sejarah AS. Cheney menjabat sebagai wapres ke-46 periode 2001-2009.

Bale beradu akting dengan Amy Adams, yang berperan sebagai Lynne Cheney istrinya. Lalu ada Sam Rockwell sebagai presiden George W Bush dan Steve Carell sebagai menteri pertahanan Donald Rumsfeld.Trailer dua menit ini menampilkan potongan percakapan Bush (Rockwell), yang meminta Cheney (Bale) untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan presiden baru. Cheney lantas mengenalkan kualifikasinya sebagai bos eksekutif perusahaan, menteri pertahanan, serta kepala staf Gedung Putih.Hal yang lebih menarik, trailer ini menampilkan banyak cuplikan adegan Cheney dalam berbagai momen, termasuk ketika dia berada di sebuah bangsal tempat tidur tanpa baju atasan.Bale dikenal sebagai aktor yang mengubah berat dan bentuk tubuhnya secara ekstrem untuk sejumlah peran film. Mulai dari American Psycho, Reign of Fire, The Machinist, trilogi The Dark Knight yang diselingi Rescue Dawn serta The Fighter, lalu American Hustle.Vice dijadwalkan rilis pada akhir 2018.(ELG)