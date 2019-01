Perolehan Box Office Lima Film Indonesia Terkini

Jakarta: Tiga film bioskop terbaru telah tayang sejak Kamis pekan lalu, menyusul dua film baru lain yang dirilis pada akhir pekan pertama 2019. Hingga akhir pekan kedua, film Keluarga Cemara dari Visinema Pictures masih memimpin box office dan menjadi film pertama yang mencapai penjualan tiket satu juta lembar.



Menurut data FilmIndonesia.or.id, selama akhir pekan terakhir (11-13 Januari 2019), jumlah penjualan tiket untuk Keluarga Cemara adalah sekitar 300 ribu lembar. Ditambah capaian selama delapan hari pertama, total penjualan tiket terkini adalah 1,03 juta lembar.

DreadOut dari GoodHouse hanya menambah angka sekitar 130 ribu tiket selama akhir pekan terakhir. Sebelumnya, film adaptasi gim ini memiliki performa komersial bagus dengan capaian 600 ribu selama delapan hari pertama. Total penjualan tiket terkini adalah 730 ribu lembar.Dari tiga film terbaru, hanya Perjanjian dengan Iblis (Pichouse-MD) yang mencapai penjualan tiket lebih dari 100 ribu lembar selama empat hari pertama. Film horor supranatural ini meraup angka 108 ribu lembar tiket, sedangkan After Met You (RA Pictures) sebanyak 38 ribu dan Lagi-lagi Ateng (13 Entertainment) sebanyak 24 ribu.Sementara itu, dua film akhir tahun 2018 masih beredar dan menambah angka penjualan tiket, kendati tidak signifikan. Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga (Starvision Plus & Miles) telah mencapai angka 1,54 juta lembar tiket dan Asal Kau Bahagia (Falcon) mencapai 701 ribu lembar.Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (Cinesurya) juga masih tayang ulang di sejumlah bioskop setelah film ini menang sebagai Film Terbaik Piala Citra. Total penjualan tiket, termasuk ketika dirilis di bioskop pada November 2017, adalah 157 ribu lembar.(ASA)