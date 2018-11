Komposer Lagu Wonder Woman Garap Musik untuk Film James Cameron

California: Tom Holkenborg alias Junkie XL, komposer musik yang turut membuat lagu tema untuk film Wonder Woman, terlibat dalam proyek film fantasi terbaru bersama produser dan penulis James Cameron. Dia membuat skor musik untuk film sci-fi Alita: Battle Angel.



Tom mengungkap kabar ini lewat kicauannya di Twitter pada Selasa, 6 November 2018. Dia menyebut bahwa James serta Robert Rodriguez, sutradara film ini, sebagai sosok pahlawan dalam dunia sinema.

"Kawan-kawan, dengan senang aku mengumumkan secara resmi bahwa aku menyelesaikan musik asli untuk film petualangan terbaru Alita: Battle Angel, disutradarai Robert Rodriguez dan diproduksi James Cameron," kicau Tom lewat akun @Junkie_XL."Bagiku, Robert dan James adalah dua pahlawan sinematik. Bisa bekerja dengan mereka berdua dalam proyek visioner seperti Alita benar-benar tak bisa dipercaya. Mereka berdua ingin melampaui batas dan mendorongku untuk melakukan hal sama untuk musiknya," lanjut Tom.Tom adalah DJ dan produser musik kelahiran Belanda 1967. Sejak akhir 1990-an, dia telah membuat musik untuk lebih dari dua lusin film, seperti 300: Rise of an Empire, Divergent, Mad Max: Fury Road, Deadpool, The Dark Tower, dan Tomb Raider. Bersama komposer kenamaan Hans Zimmer, dia juga terlibat dalam film The Amazing Spider-Man 2 dan Batman v Superman: Dawn of Justice.Alita adalah film laga cyberpunk yang diadaptasi dari komik Jepang, Battle Angel Alita karya Yukito Kishiro. Film ini menampilkan Rosa Salazar sebagai pemeran tokoh utama cyborg bernama Alita. Rosa beradu akting dengan Christoph Waltz, pemeran ilmuwan yang merawat Alita.Semula, Alita: Battle Angel hendak dirilis di bioskop pada Juli 2018, tetapi diundur hingga Desember 2018 dan diundur lagi menjadi 14 Februari 2019.(ELG)