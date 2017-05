Dua Film Nasional Tayang Akhir Pekan Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua film nasional baru ditayangkan di bioskop Indonesia mulai Kamis 4 Mei 2017. Ada film horor thriller Membabi Buta dan film drama laga Satria Heroes Revenge of Darkness.



Kedua film tersebut berbagi layar dengan enam film nasional lain. Surau dan Silek, The Guys, dan The Curse telah tayang selama seminggu. Kartini dan Stip & Pensil dua minggu. Lalu juga Danur yang bertahan hingga lima minggu.

Membabi Buta bercerita tentang Mariatin (Prisia Nasution), pembantu baru di rumah kakak beradik paruh baya Sundari (Ivanka Suwandi) dan Sulasmi (Lenny Charlotte) di Jawa. Mariatin, yang sedang lari dari suatu masalah, mendapatkan tempat nyaman di rumah tersebut bersama anaknya (Aurelia Ramdhani).Namun, banyak keanehan mulai dirasakan Mariatin. Sikap anaknya menjadi kasar, perlakuan kedua juragan juga mulai kasar, serta suara tangisan malam hari dari seorang perempuan yang tak pernah ditemukan oleh Mariatin.Film produksi SAS Films ini merupakan debut Joel Fadly sebagai sutradara. Seperti diberitakan Antara, kisahnya diangkat dari kejadian nyata yang dialami Kim Kematt dan Sarjono Sutrisno, produser eksekutif sekaligus penulis skenario film ini.Membabi Buta menjadi film thriller ketiga Prisia Nasution sebagai aktris, setelah Interchange (2016) dan The Curse.Satria Heroes merupakan drama tokukatsu yang menggunakan efek spesial khas Jepang. Kisahnya merupakan kelanjutan atas serial televisi Satria Garuda Bima-X produksi MNC Media.Diceritakan, kedamaian Jakarta kembali terganggu karena kekuatan jahat lama telah bangkit. Sebagai Satria Garuda Bima-X, Ray (Christian Loho) memutuskan pergi dari dunia paralel menuju Bumi untuk menyelidiki. Pertarungan pun terjadi.Film produksi ini diproduksi oleh Satria Heroes Films dan Ishimori Jepang. Kursi sutradara ditempati oleh Kenzo Maihara dan Arnandha Wyanto. Sementara naskah ditulis oleh Reino Barack, yang juga merupakan kreator cerita Satria Garuda.Selain Christian Loho, akting film juga melibatkan Adhitya Alkatiri, Fernando Surya, Stella Cornelia, dan Yayan Ruhiyan.(ELG)