Karakter Andy Serkis di Star Wars Terinspirasi Hugh Hefner

Los Angeles: Snoke, salah satu bos antagonis Star Wars, menjadi tokoh paling misterius dalam seri The Force Awakens karena hanya muncul dalam bentuk hologram. Dalam seri selanjutnya, The Last Jedi, Snoke akan muncul dalam wujud fisik yang lebih jelas dan diperankan oleh Andy Serkis.



Dalam wawancara dengan Yahoo! baru-baru ini, Andy mengungkap bahwa penokohan ciri-ciri visual Snoke terinspirasi dari mendiang bos majalah Playboy dan pemilik Playboy Mansion, Hugh Hefner.

"Bingo! Tentu saja!" jawab Andy saat ditanya apakah pakaian Snoke meniru piyama khas Hefner."Aku dan Rian Johnson (penulis-sutradara) duduk bersama, dan kami bilang begini: Ada begitu banyak diktator berbeda yang bisa kau tiru, ada begitu banyak orang berbeda di luar sana, tapi penampilan Hugh Hefner dengan kain lame warna emas adalah acuan yang benar-benar kami inginkan," tutur Andy.Reporter Yahoo! lantas bertanya apakah Snoke memiliki sedikit karakter seorang playboy."Iya, dia punya," tukas Andy singkat sebelum tertawa.Star Wars: The Last Jedi dijadwalkan rilis di bioskop pada Rabu 13 Desember 2017.Selain Andy, aktor lain yang terlibat adalah Daisy Ridley, Adam Driver, Peter Mayhew, Joonas Suotamo, Oscar Isaac, John Boyega, Gwendoline Christie, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong'o, Anthony Daniels, Kelly Marie Tran, Laura Dern, dan Benicio Del Toro.(DEV)