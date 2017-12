Film Detective Pikachu Mengumumkan Tanggal Penayangannya

Jakarta: Film Pokemon live-action, Detective Pikachu sudah memiliki jadwal tayang. Menurut Coming Soon, film Detective Pikachu akan tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat pada Jumat, 10 Mei 2019.



Film Detective Pikachu menceritakan tentang Tim Goodman yang diperankan oleh Justice Smith yang mengumpulkan bantuan para investigator kuning berukuran kecil yaitu Detektif Pikachu yang diperankan oleh Ryan Reynolds untuk mencari ayahnya yang telah diculik.

Detektive Pikachu akan menjadi film live-action pertama yang berbasis pada waralaba Pokemon yang sudah populer secara global. Hak atas film tersebut sudah dibeli oleh Legendary Entertainment pada awal tahun ini.Bersamaan dengan Ryan Reynolds dan pemain Jurassic World: Fallen Kingdom, Justice Smith, film ini juga akan menampilkan aktris Big Little Lies, Kathryn Newton sebagai jurnalis yang bergabung dalam pencarian untuk menemukan ayah Goodman yang hilang.Rob Letterman, yang juga merupakan sutradara dari Goosebumps dan Shark Tale akan menjadi sutradara dalam film ini, sedangkan Nicole Perlman (Guardian of The Galaxy) dan Alex Hirsch (Gravity Falls) akan menjadi penulis utama dari film tersebut.Berita mengenai tanggal rilis film tersebut sebelumnya diawali dengan pengumuman pada minggu lalu bahwa Ryan Reynolds akan memainkan peran dalam film Detektive Pikachu.Bintang Deadpool tersebut akan melakukan pengambilan gerak dan memberikan suara untuk karakter Pokemon yang ikonik.(ELG)