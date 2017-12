Sophie Turner Menangis Baca Naskah Terakhir Game of Thrones

Jakarta: Musim penutup serial Game of Thrones akan dirilis pada 2019 dan kini telah masuk tahap praproduksi. Menurut Sophie Turner, aktor utama yang terlibat sejak musim pertama, naskah musim kedelapan ini membuat dia campur aduk dan menangis haru.



"Kami mendalami naskah beberapa waktu lalu dan setelah selesai, kami semua berdiri, bertepuk tangan, dan menangis," kata Sophie baru-baru ini dalam wawancara dengan Entertainment Weekly.



"Semua orang ada di sana saat itu, semua yang terlibat di sini. Luar biasa," lanjutnya.



Dalam GOT, Sophie berperan sebagai Sansa Stark, tokoh remaja beranjak dewasa yang telah muncul sejak musim pertama (2011). Seiring perjalanan episode, tokoh ini semakin memiliki peran sentral bagi kelanjutan kisah.



Terakhir, dalam musim ketujuh, Sophie berbagi layar dengan sejumlah aktor lain yang punya peran utama, seperti Kit Harrington, Maisie Williams, dan Aidan Gillen.



"Kami menutup tirai, menutup diri dari dunia luar, dan enam jam di ruangan hanya untuk membaca semua, menangis, dan tertawa. Kami jadi sedikit emosional, lalu berpikir: Oke masih ada waktu delapan bulan, kita masih punya waktu untuk melalui itu semua," tambah Sophie.



Game of Thrones adalah serial produksi HBO hasil adaptasi lima novel A Song of Ice and Fire karya George RR Martin. Serial sudah berjalan selama tujuh musim dengan total 67 episode sejak 2011.









