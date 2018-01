Keira Knightley Sebut Layanan Streaming Beri Ruang Lebih Bagi Aktris

Los Angeles: Keira Knightley menilai selama ini aktor wanita sulit mendapat peran utama yang menarik dalam proyek film. Namun saat layanan streaming berkembang ke ranah produksi, Keira melihat gelombang perubahan.



"Aku melihat lebih banyak peran menarik bagi wanita dan aku rasa itu keuntungan dari layanan streaming," kata Keira dalam wawancara dengan Indiewire di Sundance Film Festival.

Menurut Keira, tak seperti film, banyak serial televisi di layanan streaming yang memberi wanita ruang lebih, baik soal isu maupun eksplorasi bagi aktor wanita. Jenis serial ini juga punya banyak penonton, terutama di negara tempat layanan streaming lahir."Kita tak pernah takut meletakkan wanita sebagai peran utama di televisi. Film tidak seperti ini dan punya perbedaan besar. Saat ini orang menonton tayangan Amazon dan Netflix dan mereka sangat menikmati jenis serial ini. Banyak dari serial ini berisi para aktris luar biasa, memainkan bagian yang benar-benar kompleks dan menarik," lanjutnya.Menurut Keira, film-film yang telah dia kenal tidak menyediakan ruang seperti itu sehingga banyak isu dan kesempatan ekspresi tertutup."Dengan film, aku pikir sudah cukup lama, wanita diam, sudut pandang kita tak bicara, cara pandang terhadap dunia, kisah kita tak diceritakan. Aku pikir hal itu membuat kita berada dalam posisi bahaya," ucap dia.Keira adalah wanita Inggris kelahiran Maret 1985. Dia dikenal sebagai aktor yang lebih suka bermain film berlatar periode spesifik dibanding film berlatar modern. Belakangan dia menyebut karakter wanita mendapat perlakuan lebih baik di film sejarah karena wanita kerap diperkosa di film modern.Keira terakhir muncul sebagai cameo di Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Filmnya yang akan rilis adalah Colette dan The Aftermath.(DEV)