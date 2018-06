Aksi Balas Dendam Jennifer Garner dalam Peppermint

Jakarta: Aktris Jennifer Garner terlibat proyek film action berjudul Peppermint. Dalam film ini, Garner berperan sebagai Riley North, ibu rumah tangga yang memperjuangkan keadilan atas kematian suami dan anaknya.



Ia berubah menjadi sosok pemberontak urban yang menuntut keadilan atas suami dan anaknya yang dibantai.

Dalam trailer, pada menit awal menampilkan Riley dan keluarga sedang berada di taman. Kegembiraan di taman bermain itu berubah menjadi tragedi setelah terjadi aksi penembakan brutal yang seketika menewaskan suami dan anaknya.Riley mencoba membawa kasus ini ke pengadilan, tetapi ia tidak memiliki cukup bukti, ditambah sistem yang berantakan di kepolisian serta hakim, membuat terdakwa pembantaian dibebaskan.Kejadian itu membuat Riley geram dan ingin membalaskan dendamnya. Ia kemudian bergabung dengan kelompok khusus pembunuh dan berlatih selama lima tahun."Hakim korupsi, polisi kotor, apa yang saya inginkan? Saya ingin keadilan," kata Riley dalam trailer."I will kill every one of you," bunyi sumpahnya.Peppermint disutradarai oleh Pierre Morel berdasarkan naskah yang ditulis Chad St. John. Sementara Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Eric Reid dan Richard Wright duduk di bangku produser. Bersama Garner, para aktor yang ikut bermain antara lain John Ortiz, John Gallagher Jr. dan Juan Pablo Raba.Peppermint dijadwalkan tayang di bioskop Amerika pada 7 September 2018.(ELG)