Agatha Chelsea Tertantang Jalani Adegan Ekstrem di Film The Sacred Riana

Jakarta: Agatha Chelsea mengaku antusias ketika diajak membintangi film The Sacred Riana: Beginning. Pasalnya, film ini merupakan film horor pertama yang pernah dia bintangi.



Di film The Sacred Riana, Agatha berperan sebagai Lusi yang merupakan teman dekat dari Riana. Banyak hal seru dialami gadis 16 tahun ini selama satu pekan syuting di Tegal.



"Main film horor itu benar-benar tantangan buat saya karena banyak adegan ekstrem yang cukup menguras tenaga, namun dari semua ini saya jadi belajar," kata Agatha Chelsea dalam keterangan tertulisnya.



The Sacred Riana: Beginning merupakan film yang mengangkat kisah hidup pesulap dengan nama panggung: The Sacred Riana. Nama Riana makin menjulang ketika menjuarai Asia's Got Talent dan menjadi finalis America's Got Talent.



Film yang disutradarai sutradara Billy Christian ini berkisah tentang latar belakang Riana dan boneka Riani. Riana menjadi pemeran tokoh utama, yang karakternya disusun sesuai citra di publik selama ini, yaitu gadis misterius irit bicara yang selalu berseragam sekolah Jepang dan membawa boneka berkostum serupa.



Selain Agatha dan Riana, artis lain yang ikut bergabung dalam film ini yaitu, Aura Kasih, Prabu Revolusi dan Citra Prima. The Sacred Riana: Beginning dijadwalkan tayang pada 2019.



"Senang juga menambah ilmu dari pengalaman dan dari orang-orang yang lebih senior yang lebih lama berkecimpung di dunia seni peran," kata Agatha.



Agatha Chelsea memulai kariernya ketika mengikuti ajang pencarian bakat Idola Cilik. Selain dikenal sebagai penyanyi, dia juga mulai terjun ke dunia akting ketika membintangi film Ada Cinta di SMA dan Meet Me After Sunset.



"Saya bersyukur atas apa yang sudah saya dapatkan, terutama kesempatan dalam berkarier ini sebelum saya berangkat melanjutkan studi ke luar negeri," ucapnya.





