Laura Basuki Incar Peran Susy Susanti Sejak Lama

Jakarta: Aktor Laura Basuki didapuk memerankan Susy Susanti dalam film biopik sang atlet. Rupanya, istri dari Leo Sandjaja itu telah membidik peran Susy sejak lama.



"Aku sudah dengar cukup lama tentang Susy Susanti. Mudah-mudahan dipanggil casting. Sampai suatu hari ketemu Daniel (Mananta) cerita tentang bikin film lalu aku dipanggil casting," kata Laura di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

"Dari santai jadi deg-degan karena buat aku peran yang enggak gampang jadi legenda badminton, buat saya enggak ada gantinya. Aku punya tugas di mana selama 4 bulan latihan fisik badminton, saya punya kewajiban membuat film ini jadi baik. Suatu kebanggaan dan bersyukur dapat peran Susy susanti," kata Laura.Untuk pendalaman karakter Laura Basuki menjalani sesi latihan bersama Liang Chiu Sia, pelatih bulutangkis Susy Susanti. Sesi latihan dimulai dari nol sempat dilakukan di Pola Bugar kawasan Kedoya, Jakarta Barat.Selama menjalani latihan, Laura mengalami perubahan terutama soal fisik dan kesehatan."Dari yang enggak bisa main jadi bisa main. Secara fisik pastinya lebih fit dan buat saya juga ketika pakai baju olahraga terasa lebih percaya diri dan lebih fit," kata Laura.Susy Susanti: Love All bercerita tentang rekam jejak Susy saat proses jelang masa gemilang menjadi legenda cabang olahraga badminton. Selain mengangkat kisah pribadi, ada cinta dan konflik dalam karier Susy terutama ketika zaman reformasi yang saat itu PBSI diketuai Try Sutrisno.Suami Susy, Alan Budikusuma diperankan Dion Wiyoko. Sementara Try Sutrisno diperankan aktor Farhan. Beberapa aktor lain yang terlibat Nathanael, Lukman Sardi, Chew Kinwah dan Jennya Chang.Film ini sekaligus menjadi debut sutradara Sim F di layar bioskop, dengan naskah dari Sharika. Proyek ini dikerjakan di bawah payung kerjasama rumah produksi Damn! I Love Indonesia Movies (Daniel Mananta), Oreima Films (Reza Hidayat) dan Ir. Ciputra selaku honorary producer.Susy Susanti: Love All diprediksi tayang sekitar Februari-Maret 2019.(ELG)