Movie Night with bank bjb, Gaet Kaum Milenial Gemar Baca dan Menabung

Jakarta: Medcom.id menggelar Movie Night with bank bjb. Acara yang diselenggarakan pada Kamis, 5 Juni 2018 itu menyuguhkan film teranyar Marvel, Ant-Man and The Wasp.



Pesertanya sebanyak 50 orang yang beruntung mendapatkan tiket dalam periode kuis 25 Juni-1 Juli 2018. Serunya nonton film yang dibintangi aktor Paul Rudd itu kian menjadi dengan kehadiran bintang tamu Arief Muhammad atau lebih dikenal dengan Arief Poconggg.

Penonton pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto dengan penulis buku jenaka berjudul Poconggg Juga Pocong itu.Ditemui di sela jumpa penggemar di CGV Central Park, Jakarta, Arief menuturkan bangga bisa terlibat dalam acara Movie Night with bank bjb yang digagas Medcom.id. "Kegiatan ini merupakan cara efektif memperkuat hubungan antara Medcom.id, bank bjb, dan masyarakat, khususnya kids jaman now," kata Arief.Movie Night with bank bjb memang tak sekadar bersenang-senang menonton film. Acara ini menjadi upaya Medcom.id merangkul pembaca dari kalangan milenial.General Manager Medcom.id Avi Pranantha mengatakan, acara tersebut merupakan cara memperkenalkan Medcom.id kepada masyarakat, khususnya kaum milenial."Dari sekian banyak branding, acara Movie Night ini salah satu cara yang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara pembaca dengan Medcom.id itu sendiri," kata Avi.Selain itu, diharapkan menjadi jalan meningkatkan minat baca kaum muda dan memperluas wawasan. Mengingat, minat baca masyarakat Indonesia saat ini masih rendah."Paling tidak untuk mengenalkan kepada mereka bahwa ada media online yang memiliki gaya bahasa sesuai usia mereka. Mereka adalah salah satu pembaca potensial kami, dan upaya membuat mereka mengerti tentang berita digital," ujarnya.Demikian juga halnya dengan bank bjb. Mereka berharap melalui ajang ini bisa semakin menarik minat kaum milenial untuk giat menabung.Acara Movie Night kali ini selain dihadiri komunitas Marvel dan pemenang kuis, para nasabah bank bjb juga turut berpartisipasi.Ini adalah bentuk apresiasi dari bank bjb terhadap nasabahnya, yaitu dengan memberikan tiket menonton film gratis. Sebagai agen pembangunan, bank bjb akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.(ROS)