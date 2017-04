Madonna Tak Terima Kisahnya Diangkat ke Layar Lebar

Metrotvnews.com, Jakarta: Tidak lama setelah rencana pembuatan film biopik Madonna beredar, sang Diva langsung menanggapi proyek tersebut.



Lewat instagram, penembang Hung Up itu menolak dibuatnya film tersebut.

"Tak ada yang tahu (melebihi) apa yang saya tahu dan apa yang telah saya lihat," tulis Madonna."Hanya saya yang bisa menceritakan kisah saya, siapapun yang mencoba (mengangkatnya) adalah penipu dan orang bodoh, mencari kepuasan instan tanpa melakukan sesuatu. Ini penyakit di masyarakat kita," cetusnya.Diberitakan sebelumnya, Universal membeli hak cipta atas naskah yang ditulis Elyse Hollander. Naskah tersebut pernah masuk peringkat teratas The Black List 2016 Hollywood Screenplays, sebuah peringkat tahunan untuk kategori skenario terbaik yang tidak diproduksi menjadi film.Awal cerita mengisahkan New York awal tahun 1980-an, ketika Madonna Louise Ciccone sedang menggarap album perdananya. Film juga akan menyorot kehidupan cintanya, dan bagaimana Madonna menjadi terkenal.Madonna pindah dari Michigan ke New York pada 1978 untuk menjadi penari. Tetapi nasib membawanya menjadi penyanyi dan penulis lagu.Dia pernah gagal dengan band band rock, kemudian beralih ke dance dan pop. Singelnya yang bernuansa dance berhasil meraih sukses, mendorong dia untuk membuat album debut berjudul Madonna (1983). Pada 1984, ia merilis Like a Virgin dan mendapat respons posotid dari pendengar musik.(DEV)