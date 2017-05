Film Marvel Lebih Banyak Dibicarakan daripada DC Comics

Metrotvnews.com, Jakarta: Bicara tentang film pahlawan super saat ini tidak akan lepas dari DC Comics dan Marvel. DC Comics merupakan penerbit tokoh superhero popular seperti Superman, Batman dan Wonder Woman. Sedangkan Marvel adalah pencipta Iron Man, Spider-Man, serta Captain America.



Tahun ini, DC Comics dan Marvel merilis film terbaru mereka. DC Comics tak lama lagi menayangkan Wonder Woman dan Justice League yang menggabungkan para superhero mereka. Tahun lalu, DC Comics terbilang sukses ketika film Batman v Superman: Dawn of Justice tayang.

Tak mau kalah. Marvel tahun ini menyiapkan sang manusia laba-laba Spider-Man: Homecoming di layar lebar. Disusul kemudian Thor: Ragnarock yang akan meramaikan pecinta The Avengers.Lalu, film apa yang kira-kira mencuri perhatian calon penonton?Isentia, sebuah perusahaan media intelligence asal Australia melakukan pemantauan terhadap pembicaraan warganet Indonesia mengenai film-film tersebut. Data yang diambil selama tiga bulan terakhir (11 Februari – 11 Mei 2017) mengukur film apa yang paling banyak dibicarakan netizen Indonesia."Dari hasil monitoring menggunakan teknologi Isentia, kami melihat porsi pembicaraan netizen untuk film Marvel sebesar 73.61 persen (8695 buzz), sementara untuk film-film DC sebesar 26.39 persen atau 3117 buzz. Tema pembicaraan mengarah pada trailer film yang sudah ditayangkan di Youtube dan aktor baru pemeran superhero tersebut," jelas General Country Manager Isentia Jakarta, Luciana Budiman dalam keterangan tertulisnya.Meski film Marvel banyak dibicarakan dengan respons positif, tetapi ada juga sentimen negatif yang mewarnai pembicaraan warganet. Hal sama juga terjadi pada film DC Comics."Rata-rata netizen mengkritisi jalan cerita film yang dianggap kurang ‘keren’ dibanding film sebelumnya. Demikian juga film-film DC Comic, tidak luput dari sentiment negatif yang disebabkan adanya promosi produk di dalam adegan-adegannya," paparnya.(Foto: dok. Isentia)Secara umum, Thor:Ragnarock mendapat porsi pembicaraan terbesar yaitu 39.24% (4635 buzz), disusul dengan Spiderman: Homecoming sebanyak 34.37 persen (4060 buzz). Adapun dari DC Comics, film Justice League dibicarakan sebanyak 13.32 persen (1573) dan Wonder Woman sebesar 13.07 persen (1511 buzz).(ELG)