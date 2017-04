5 Karakter Utama di Film 5 Cowok Jagoan

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah sukses dengan film adaptasi Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!, Anggy Umbara berniat mengadaptasi film 5 Cewek Jagoan (1980) arahan ayahnya, Danu Umbara. Namun, sebelum ke sana, Anggy mengembangkan kisah tersebut dengan terlebih dulu membuat film 5 Cowok Jagoan.



Hampir sama seperti film sang ayah, 5 Cowok Jagoan akan bercerita tentang penculikan seorang perempuan dan usaha lima lelaki untuk menyelamatkannya. Salah satu 'jagoan' pun juga terlibat hubungan asmara dengan perempuan yang akan diselamatkan.

Nama tokoh pun juga diturunkan dari nama cewek-cewek jagoan dari film sebelumnya. Yanti menjadi Yanto, Anita menjadi Danu, Lydia menjadi Dedi, Lulu menjadi Lilo, dan Evie menjadi Reva.Kelima cowok jagoan, kata Anggy, adalah orang yang sangat biasa dan tiba-tiba dituntut untuk menjadi pahlawan. Berikut karakter utama lima tokoh yang dikembangkan oleh Anggy dalam film terbarunya.Yanto diperankan oleh Ario Bayu dan merupakan pusat romansa dalam film ini. Yanto menaruh hati pada Dewi, perempuan yang diculik. Dibantu keempat temannya, Yanto berusaha menyelamatkan Dewi dari tangan penjahat.Film ini adalah kali pertama Ario Bayu bermain dalam kisah aksi berbalut komedi. Sebelumnya dia telah dikenal dalam akting di beberapa film, seperti Bangsal 13 (2004), Dead Time: Kala (2007), Java Heat (2013) dan Soekarno: Indonesia Merdeka (2013).Danu digambarkan sebagai penipu kelas teri yang sering gagal. Dia sempat mempunyai rekan penipu handal, tetapi ditinggal sendiri karena temannya mengalami krisis hidup. Akhirnya Danu mencari cara sendiri untuk kembali ke jalan yang menurut dia benar.Danu diperankan oleh Arifin Putra. Arifin Putra telah berakting di sejumlah film drama sejak 2008 dan sinetron sejak 2003. Filmnya antara lain Lost in Love (2008), Rumah Dara (2010), dan The Raid 2: Berandal (2014).Dedi diperankan oleh Dwi Sasono. Tokoh ini bekerja sebagai hansip kompleks perumahan dan digambarkan sebagai pemalas dan tukang tidur. Dwi membocorkan bahwa tokoh Dedi punya ketertarikan dengan televisi, entah apa maksudnya.Suami Widi Mulia, personel grup vokal AB Three ini telah berakting di sejumlah film, film televisi, dan drama komedi situasi sejak 2006. Film pertamanya adalah Mendadak Dangdut arahan Rudi Soedjarwo.Reva diperankan oleh Cornelio Sunny. Tokoh ini mempunyai kepribadian ganda yang saling bertentangan. Satu cinta damai, sementara satunya suka berkelahi. Reva juga digambarkan dapat menggunakan katana, pedang tradisional Jepang.Sunny telah berakting di beberapa film pendek dan panjang sejak 2010, antara lain Another Trip to the Moon (2015) dan 3 (2015). Dia juga bermain di serial televisi HBO berjudul Halfworlds.Lilo digambarkan sebagai anak paling kecil, maniak game virtual, selalu berlindung di balik ketiak ibunya. Dia juga pintar di sekolah sehingga keempat temannya selalu mencontek tugasnya. Karena itu pula, Lilo mendapat perlindungan dari Yanto, Danu, Dedi, dan Reva.Lilo diperankan oleh Muhadkly Acho, yang lebih dulu dikenal sebagai komika atau pelawak tunggal. Sejak 2014 dia terjun ke dunia akting film. Beberap filmnya antara lain Bajaj Bajuri The Movie (2014), Komedi Gokil 2 (2016) dan Security Ugal-ugalan (2017).5 Cowok Jagoan akan mulai syuting pada 20 April 2017 dan dijadwalkan tayang akhir tahun. Selain kelima pemeran di atas, film ini juga akan didukung oleh aktris Tika Bravani, Nirina Zubir, dan Jajang C. Noer.(DEV)